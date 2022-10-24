Клопотенко дав рецепт смаколика, який ви захочете з'їсти негайно

Шоколадний брауні - це десерт, який дуже просто готується, але його смак порадує будь-якого гурмана та ласуна. Додайте в випічку апельсинову цедру та горіхи – і вона заграє новими смаковими відтінками.

Вам знадобляться

150 г темного шоколаду

50 грамів борошна

100 грамів цукру

10 грамів какао

Цедра одного апельсина

80 грамів вершкового масла

5 грамів розпушувача

3 яйця

100 грамів волоських горіхів

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. У невеликій мисці розтопіть шоколад та масло на водяній бані. Перемішайте до одержання однорідної консистенції. Відставте убік і дайте охолонути.

У глибокій ємності збийте яйця з цукром, поки маса стане щільною і однорідною.

Борошно просійте і змішайте з розпушувачем та порошком какао. Змішайте з розтопленим шоколадом до отримання однорідної маси.

Введіть шоколадну суміш у яєчну суміш і обережно перемішайте до отримання однорідної консистенції. Додайте цедру апельсина і ще раз перемішайте.

Форму для запікання застеліть фольгою, змастіть вершковим маслом і влийте тісто. Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, поки поверхня не візьметься скоринкою і не почне тріскатися. Дістаньте з духовки і дайте охолонути повністю, не виймаючи з форми.

Як приготувати горіхове праліне

Горіхи трохи подрібніть (можна просто пройтися ними дерев'яною качалкою), викладіть на сковороду і підсмажте протягом 5 хвилин на невеликому вогні. Слідкуйте, щоб вони не пригоріли. Додайте цукор і зачекайте, поки він не перетвориться на карамель.

Помішуйте весь час. Як тільки цукор розтане, викладіть суміш на шмат пергаменту, накрийте його другим шматком пергаменту і не сильно розкатайте качалкою - повинен вийти млинець. Дайте охолонути і покришіть. Подавайте брауні разом з горіховим праліне.

Рецепт брауні від Клопотенка (фото: klopotenko.com)