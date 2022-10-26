Відомий кухар поділився рецептом сирників з яблуками: дуже смачно та по-новому

Яблуні - це так звані сирники з яблуками. Тільки виходить ця страва ще смачнішою.

Рецептом смачності поділився у Instagram відомий кухар та кулінар Володимир Ярославський.

Для сирників вам знадобляться

300 г кисломолочного сиру

2 яблука сорту Голден

1 маленьке яйце

2 ст ложки борошна 35-40г

30 г цукру

Жменя кориці

Олія для смаження.

Покроковий рецепт приготування

Відіжміть домашній сир від сироватки дуже добре. Очистіть яблука від шкірки і дрібно наріжте (саме нарізати, щоб яблуко було сухе).

Змішайте сир яблуко, цукор, борошно, корицю та яйця, сформуйте "ковбаску" і з неї наріжте "шайбами" сирники. Обвалюйте сирники в муці й сформуйте однакові шматки.

Обсмажте на маленькому вогні під кришкою у два прийоми. Спочатку до готовності, а потім до утворення легкої скоринки. Смачного!

До речі, сирники можна їсти як гарячими, так і холодними.