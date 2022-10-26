Відомий кухар поділився рецептом сирників з яблуками: дуже смачно та по-новому
Яблуні - це так звані сирники з яблуками. Тільки виходить ця страва ще смачнішою.
Рецептом смачності поділився у Instagram відомий кухар та кулінар Володимир Ярославський.
Для сирників вам знадобляться
- 300 г кисломолочного сиру
- 2 яблука сорту Голден
- 1 маленьке яйце
- 2 ст ложки борошна 35-40г
- 30 г цукру
- Жменя кориці
- Олія для смаження.
Покроковий рецепт приготування
Відіжміть домашній сир від сироватки дуже добре. Очистіть яблука від шкірки і дрібно наріжте (саме нарізати, щоб яблуко було сухе).
Змішайте сир яблуко, цукор, борошно, корицю та яйця, сформуйте "ковбаску" і з неї наріжте "шайбами" сирники. Обвалюйте сирники в муці й сформуйте однакові шматки.
Обсмажте на маленькому вогні під кришкою у два прийоми. Спочатку до готовності, а потім до утворення легкої скоринки. Смачного!
До речі, сирники можна їсти як гарячими, так і холодними.
Нагадаємо, що Клопотенко дав рецепт солодощі, яку ви захочете з'їсти негайно.
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