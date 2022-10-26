Известный повар поделился рецептом сырников с яблоками: очень вкусно и по-новому
Яблоники - это так называемые сырники с яблоками. Только получается это блюдо еще вкуснее.
Рецептом вкусности поделился в Instagram известный повар и кулинар Владимир Ярославский.
Для сырников вам понадобятся
- 300г творога
- 2 яблока сорта голден
- 1 маленькое яйцо
- 2 ст ложки муки 35-40г
- 30 г сахара
- Горсть корицы
- Масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления
Отожмите домашний творог от сыворотки очень хорошо. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелко (само нарезать, чтобы яблоко будет сухое)
Смешайте творог яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформируйте "колбаску" и из нее нарежьте "шайбами" сырники. Обваляйте сырники в муке и сформируйте одинаковые.
Обжарьте на маленьком огне под крышкой в два приема. Вначале до готовности, а потом до образования легкой корочки. Приятного аппетита!
Кстати, сырники можно есть, как горячими, так и холодными.
Напомним, что Клопотенко дал рецепт сладости, которую вы захотите съесть немедленно.
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