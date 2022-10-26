ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный повар поделился рецептом сырников с яблоками: очень вкусно и по-новому

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 12:47
Известный повар поделился рецептом сырников с яблоками: очень вкусно и по-новому Фото: Рецепт сырников с яблоками (freeoik.com)
Автор: Styler

Яблоники - это так называемые сырники с яблоками. Только получается это блюдо еще вкуснее.

Рецептом вкусности поделился в Instagram известный повар и кулинар Владимир Ярославский.

Для сырников вам понадобятся

  • 300г творога
  • 2 яблока сорта голден
  • 1 маленькое яйцо
  • 2 ст ложки муки 35-40г
  • 30 г сахара
  • Горсть корицы
  • Масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Отожмите домашний творог от сыворотки очень хорошо. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелко (само нарезать, чтобы яблоко будет сухое)

Смешайте творог яблоко, сахар, муку, корицу и яйца, сформируйте "колбаску" и из нее нарежьте "шайбами" сырники. Обваляйте сырники в муке и сформируйте одинаковые.

Обжарьте на маленьком огне под крышкой в ​​два приема. Вначале до готовности, а потом до образования легкой корочки. Приятного аппетита!

Кстати, сырники можно есть, как горячими, так и холодными.

Напомним, что Клопотенко дал рецепт сладости, которую вы захотите съесть немедленно.

Читайте также, чем заменить яйца в выпечке.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт