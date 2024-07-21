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Відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні

Неділя 21 липня 2024 13:15
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Відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні Олександр Злотник і Софія Ротару (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український композитор Олександр Злотник висловився про мовчазну позицію народної артистки України Софії Ротару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю автора оркестровки гімну України OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів композитора, після початку повномасштабного вторгнення РФ вони з Ротару жодного разу не спілкувалися.

На запитання, чому, на його погляд, виконавиця не виступає гучно проти війни в Україні, а обмежується лише короткими дописами в соцмережах, Олександр відповів, що "кожен обирає свій шлях".

“За час війни ми з нею не мали ніяких розмов, тому звідки я знаю? Кожен вибирає свій шлях. Мене ви чуєте, ще багатьох - також, а когось - не чуєте. Я не можу сказати, чому вона обрала таку позицію. Це знає лише сама Соня", - прокоментував Злотник.

Відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Коротка біографія Олександра Злотника

Олександр Злотник - композитор, народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. Автор симфонічних творів, хорів, музики до багатьох кінофільмів, мюзиклів.

Він написав музику до понад 2000 пісень, які виконували Софія Ротару, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Оксана Білозір, Іво Бобул, Алла Кудлай, Павло Зібров, Тамара Гвердцителі та багато інших.

Відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні

Олександр Злотник (фото: facebook.com/zlotnyk)

Нещодавно сестра Софії Ротару вперше за довгий час про неї заговорила.

Також вона висловилася про чоловіків-втікачів.

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