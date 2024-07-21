Известный композитор предположил, почему Ротару избегает разговоров о войне в Украине
Украинский композитор Александр Злотник высказался о молчаливой позиции народной артистки Украины Софии Ротару.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью автора оркестровки гимна Украины OBOZ.UA.
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По словам композитора, после начала полномасштабного вторжения РФ они с Ротару ни разу не общались.
На вопрос, почему, по его мнению, исполнительница не выступает громко против войны в Украине, а ограничивается лишь краткими постами в соцсетях, Александр ответил, что "каждый выбирает свой путь".
“За время войны у нас не было никаких разговоров, поэтому откуда я знаю? Каждый выбирает свой путь. Меня вы слышите, еще многих - тоже, а кого-то - не слышите. Я не могу сказать, почему она выбрала такую позицию. Это знает только сама Соня", - прокомментировал Злотник.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Краткая биография Александра Злотника
Александр Злотник - композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Г. М. Глиера. Автор симфонических произведений, хоров, музыки ко многим кинофильмам, мюзиклам.
Он написал музыку к более чем 2000 песням, которые исполняли София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Иво Бобул, Алла Кудлай, Павел Зибров, Тамара Гвердцители и многие другие.
Александр Злотник (фото: facebook.com/zlotnyk)