Відомий дизайнер розповів про скандал з Могилевською: "Це жахливо"

Дизайнер та режисер Олексій Залевський розповів про стосунки зі співачкою Наталією Могилевською. Їхнє знайомство почалося зі скандалу, який влаштувала артистка.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Залевський розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Могилевська влаштувала скандал Залевському

"Вона виграла тода тільки "Слов'янський базар" і приїхала така - прима-королева. І для обкладинки якогось журналу була така ідея, що Наталка сидить на світанку на дорозі", - пригадав Олексій.

Він приїхав робити макіяж співачці, а та почала демонструвати власні примхи. За словами дизайнера, Могилевська відверто вередувала.

"Я малюю їй очі, а вона: "Як ви красите, це жахливо, так не красять, так не модно, не актуально". А потім каже, минуло декілька років: "А ти був правий". Отак ми з нею познайомились, потім не спілкувались", - розповів Олексій.

Залевський висловився про конфлікт з Могилевською (скріншот)

Потім вони разом почали працювати в проекті "Шанс". Там Могилевська була зірковим наставником, а Залевський допомагав учасникам створювати сценічні образи. На шоу співачка та дизайнер почали товаришувати, вони навіть святкували разом Новий рік.

"А потім вона якось так різко все відключила і все", - зазначив Залевський.

Могилевська не телефонувала йому навіть тоді, коли всі дізналися про його хворобу. Взимку Залевський розкрив свій діагноз та розповів, що може опинитися прикутим до ліжка.

І сам дизайнер не береться пояснювати таку поведінку колишньої подруги. За словами Залевського, це питання виключно до неї.

"За цей період мого життя я зробив для себе такий маленький принцип: якщо люди не цікавляться моїм життям, то чому я повинен цікавитись їхнім? І тому я людям, яким я цікавий, вони знають мій номер. Вони завжди можуть мені зателефонувати, я відповім, якщо зможу. Якщо не зможу - відповім пізніше", - пояснив Олексій.

Що відомо про хворобу Залевського

У лютому цього року стало відомо, що дизайнеру діагностували некроз кісток. Серйозна хвороба потребує лікування та операцій. Втім, це недешево й гарантій, що всі хірургічні втручання відбудуться без негативних наслідків, немає.

Залевський розповідав, що не хоче просити у друзів чи родичів гроші на лікування, адже вважає, що нині допомоги потребує дуже багато людей, серед яких - військові, які отримали поранення на фронті.