"Дуже талановиті". Могилевська розповіла про хобі та виховання названих доньок

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості для каналу "Київ 24".

Як з'ясувалося, спочатку зірка не була в курсі, що сестер двоє, тому у неї не було конкретного наміру удочерити обох.

"Я не планувала, чесно кажучи. Просто любов з першого погляду. Я полюбила дуже маленьку Соню, я не знала, що в неї є сестричка. Коли дізналась, була щаслива, що їх дві", - зізналася артистка.

Могилевська зазначила, що через вік у дівчаток різні потреби: Мішелі 13 років, а Соні вже 4, і кожна висуває до неї свої вимоги.

"Фізично потребує більше уваги молодша, їй треба дуже багато чого організувати і їй потрібна допомога. Тому що вона не ходила, не говорила, не їла сама тощо. А що стосується психологічної роботи, то дуже багато потребує старша донька, тому що це про все. Про ставлення до життя, про повагу до дорослих, про власні кордони, про решту-решту-решту", - сказала вона.

Могилевська з молодшою донечкою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка зізналася, що активно читає безліч книжок з психології та виховання, відзначаючи моменти, які хотіла б обговорити з Мішель.

Також знаменитість додала, що обидві дівчинки дуже талановиті: вони чудово танцюють і співають. Однак, вона не вважає, що їхній життєвий шлях обов'язково пов'язаний із творчістю.

"Наприклад, старша любить футбол. Вона грає в футбол із хлопчиками, одна-єдина дівчинка в команді. Я скажу, що я любила намалюватися в дитинстві, але так круто я не малювалася ніколи в житті", - розповіла Наталія.

Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка говорить, що завдяки порадам підписників в Instagram вона знайшла для Мішель жіночу футбольну команду, в якій дівчинка тепер займається.

"Вже грає в жіночій команді, і позавчора було змагання - дівчата проти хлопчиків. Дівчата поки що програли. Вона була на воротах, воротар. Але мені дуже, дуже приємно...", - зі сльозами на очах сказала виконавиця.