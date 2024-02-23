Відомий український режисер повідомив про страшний діагноз: він може опинитися прикутим до ліжка
Режисер і дизайнер Олексій Залевський розкрив свій страшний діагноз. З’ясувалося, що у стиліста виявили некроз кісток, і тепер йому необхідна термінова операція.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю стиліста для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
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Зі слів режисера, лікарі йому поставили такий діагноз ще півроку тому.
У нього руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба.
Ситуацію виправить лише операція, без якої Залевський може залишитися прикутим до ліжка.
"Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким теж потрібна допомога. Тому й не хотів говорити про це публічно", - сказав Олексій.
На сьогоднішній день сума, необхідна дизайнеру на лікування, становить 14 тисяч євро. Таких грошей у нього немає.
Олексій Залевський (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
Він не хоче звертатися по допомогу до своїх родичів і друзів, бо вважає, що вже надто багато людей потребують підтримки, включно зі збором коштів для військових.
Команда ТСН "Наодинці" вирішила допомогти дизайнеру та відкрила збір на його лікування.
Реквізити:
- Моно: 5375 4112 1396 5754
- Приват: 4149 6293 6444 0602
- PayPal: z@zalevskiy.com
Коротка біографія Олексія Залевського
Відомий український дизайнер, режисер і художник народився в Києві і здобув освіту художника в Одеському училищі.
У 1993 році він брав участь у фестивалі "Артмода", після якого представив свою першу колекцію.
Протягом багатьох років Олексій регулярно отримував нагороди та премії.
Олексій Залевський (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
Від 1995 до 1998 року обіймав посаду креативного директора в "Шварцкопф-Україна".
У 1997-му дизайнер вперше показав свою колекцію на Українському тижні моди, після чого його роботи регулярно з'являлися на UFW.
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