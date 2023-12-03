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Відомий американський режисер розлучається з дружиною після 14 років шлюбу

Девід Лінч (фото: instagram.com/davidlynchfoundation)
Автор: Іванна Пашкевич

77-річний американський режисер Девід Лінч розлучається зі своєю дружиною Емілі після 14 років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

Девід Лінч розлучається з четвертою дружиною

За інформацією видання, ініціаторкою розлучення стала Емілі Лінч, і цей процес триває не без труднощів.

Стверджується, що колишня обраниця творця "Твін Пікс" наполягає на одноосібній опіці над їхньою 11-річною донькою Лулу, а також вимагає, щоб чоловік виплачував аліменти і покривав витрати на її адвокатів.

Проте, згідно з даними TMZ, Емілі не проти, щоб Лінч бачився з дочкою, але не більше.

 

До слова, це був четвертий шлюб режисера.

Нагадаємо, спочатку Девід одружився з Пеггі Ленц. Їхні стосунки тривали сім років, у пари народилася донька Дженніфер.

Далі обраницею зірки стала Мері Фіск, від якої у нього залишився син Остін.

Втретє Лінч одружився з Мері Суїні, яка працювала монтажером на його проєктах. У пари є син.

У 2008-му подружжя розлучилося, а через рік режисер одружився вчетверте.

Девід Лінч з дружиною Емілі (скріншот з YouTube-каналу News Plus)

Раніше ми розповідали, що відомий український співак зі скандалом розлучається з дружиною після 20 років шлюбу.

Також ми писали про розрив Трінчер з Волошиним через рік після весілля.

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