Відомий американський режисер розлучається з дружиною після 14 років шлюбу

Девід Лінч розлучається з четвертою дружиною

За інформацією видання, ініціаторкою розлучення стала Емілі Лінч, і цей процес триває не без труднощів.

Стверджується, що колишня обраниця творця "Твін Пікс" наполягає на одноосібній опіці над їхньою 11-річною донькою Лулу, а також вимагає, щоб чоловік виплачував аліменти і покривав витрати на її адвокатів.

Проте, згідно з даними TMZ, Емілі не проти, щоб Лінч бачився з дочкою, але не більше.

До слова, це був четвертий шлюб режисера.

Нагадаємо, спочатку Девід одружився з Пеггі Ленц. Їхні стосунки тривали сім років, у пари народилася донька Дженніфер.

Далі обраницею зірки стала Мері Фіск, від якої у нього залишився син Остін.

Втретє Лінч одружився з Мері Суїні, яка працювала монтажером на його проєктах. У пари є син.

У 2008-му подружжя розлучилося, а через рік режисер одружився вчетверте.

Девід Лінч з дружиною Емілі (скріншот з YouTube-каналу News Plus)