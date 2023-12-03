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Известный американский режиссер разводится с женой после 14 лет брака

Дэвид Линч (фото: instagram.com/davidlynchfoundation)
Автор: Иванна Пашкевич

77-летний американский режиссер Дэвид Линч разводится со своей супругой Эмили после 14 лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.

Дэвид Линч разводится с четвертой женой

По информации издания, инициатором развода стала Эмили Линч, и этот процесс продолжается не без трудностей.

Утверждается, что бывшая избранница создателя "Твин Пикс" настаивает на единоличной опеке над их 11-летней дочерью Лулу, а также требует, чтобы муж выплачивал алименты и покрывал расходы на ее адвокатов.

Однако, согласно данным TMZ, Эмили не против, чтобы Линч виделся с дочерью, но не больше.

 

К слову, это был четвертый брак режиссера.

Напомним, сначала Дэвид женился на Пегги Ленц. Их отношения продолжались семь лет, у пары родилась дочь Дженнифер.

Далее избранницей звезды стала Мэри Фиск, от которой у него остался сын Остин.

В третий раз Линч женился на Мэри Суини, которая работала монтажером на его проектах. У пары есть сын.

В 2008-м супруги развелись, а через год режиссер женился в четвертый раз.

Дэвид Линч с женой Эмили (скриншот из YouTube-канала News Plus)

Ранее мы рассказывали, что известный украинский певец со скандалом разводится с женой после 20 лет брака.

Также мы писали о разрыве Тринчер с Волошиным через год после свадьбы.

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