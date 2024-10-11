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Відомий актор визнаний найкрасивішим чоловіком у світі: який вигляд він має (фото)

Найкрасивіші чоловіки у світі 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Британський пластичний хірург Джуліан де Сільва знову склав рейтинг ТОП-10 найпривабливіших чоловіків, ґрунтуючись на принципах золотого перетину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Леонардо да Вінчі свого часу ввів поняття "золотого перетину обличчя", стверджуючи, що все у світі підпорядковується геометричним пропорціям.

Принцип золотого перетину обличчя полягає в гармонійному поділі відрізка на кілька частин.

Спираючись на це, британський пластичний хірург склав рейтинг ТОП-10 найідеальніших чоловічих облич. Перше місце посів 34-річний актор Аарон Тейлор-Джонсон, чиї пропорції відповідають ідеалу на 93,04%. Йому пророкують роль нового Джеймса Бонда у франшизі про агента 007,

Аарон Тейлор-Джонсон (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Другу позицію у рейтингу посів Люсьєн Лавісконт, відомий за серіалом "Емілі в Парижі", чиї риси обличчя відповідають стандартам краси на 92,41%.

Люсьєн Лавісконт (фото: instagram.com/its_lucien)

Третє місце дісталося Полу Мескалу, зірці нового фільму "Гладіатор", а на четвертій сходинці опинився Роберт Паттінсон.

Пол Мескал (фото: Вікіпедія)

Цікаво, що Паттінсона, відомого за роллю Едварда Каллена в "Сутінках", вже визнали найкрасивішим чоловіком 2020 року.

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

Хто ще увійшов у топ-10

  • Джек Лауден - 90.33%

Джек Лауден (фото: instagram.com/jack.lowden​​​​​​​)

  • Джордж Клуні - 89.9%

Джордж Клуни​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

  • Ніколас Холт - 89.84%

Ніколас Холт (фото: instagram.com/nicholashoult)

  • Чарльз Мелтон - 88.46%

Чарльз Мелтон (фото: instagram.com/melton)

  • Ідрис Ельба - 87.94%

​​​​​​​Ідрис Ельба (фото: instagram.com/idriselba​​​​​​​)

  • Шахрукх Кхан - 86.76%

Шахрукх Кхан (фото: instagram.com/iamsrk​​​​​​​)

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