Відомий актор визнаний найкрасивішим чоловіком у світі: який вигляд він має (фото)

Британський пластичний хірург Джуліан де Сільва знову склав рейтинг ТОП-10 найпривабливіших чоловіків, ґрунтуючись на принципах золотого перетину.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Леонардо да Вінчі свого часу ввів поняття "золотого перетину обличчя", стверджуючи, що все у світі підпорядковується геометричним пропорціям.
Принцип золотого перетину обличчя полягає в гармонійному поділі відрізка на кілька частин.
Спираючись на це, британський пластичний хірург склав рейтинг ТОП-10 найідеальніших чоловічих облич. Перше місце посів 34-річний актор Аарон Тейлор-Джонсон, чиї пропорції відповідають ідеалу на 93,04%. Йому пророкують роль нового Джеймса Бонда у франшизі про агента 007,
Аарон Тейлор-Джонсон (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)
Другу позицію у рейтингу посів Люсьєн Лавісконт, відомий за серіалом "Емілі в Парижі", чиї риси обличчя відповідають стандартам краси на 92,41%.
Люсьєн Лавісконт (фото: instagram.com/its_lucien)
Третє місце дісталося Полу Мескалу, зірці нового фільму "Гладіатор", а на четвертій сходинці опинився Роберт Паттінсон.
Пол Мескал (фото: Вікіпедія)
Цікаво, що Паттінсона, відомого за роллю Едварда Каллена в "Сутінках", вже визнали найкрасивішим чоловіком 2020 року.
Джек Лауден (фото: instagram.com/jack.lowden)
Джордж Клуни (фото: Вікіпедія)
Ніколас Холт (фото: instagram.com/nicholashoult)
Чарльз Мелтон (фото: instagram.com/melton)
Ідрис Ельба (фото: instagram.com/idriselba)
Шахрукх Кхан (фото: instagram.com/iamsrk)
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