Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Леонардо да Винчи в свое время ввел понятие "золотого сечения лица", утверждая, что все в мире подчиняется геометрическим пропорциям.

Принцип золотого сечения лица состоит в гармоничном разделении отрезка на несколько частей.

Опираясь на это, британский пластический хирург составил рейтинг ТОП-10 самых идеальных мужских лиц. Первое место занял 34-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон, пропорции которого соответствуют идеалу на 93,04%. Ему прочат роль нового Джеймса Бонда во франшизе об агенте 007,

Аарон Тейлор-Джонсон (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Вторую позицию в рейтинге занял Люсьен Лависконт, известный по сериалу "Эмили в Париже", черты которого соответствуют стандартам красоты на 92,41%.

Люсьен Лависконт (фото: instagram.com/its_lucien)

Третье место досталось Полу Мескалу, звезде нового фильма "Гладиатор", а на четвертой строчке оказался Роберт Паттинсон.

Пол Мескал (фото: Википедия)

Интересно, что Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в "Сумерках", уже признан самым красивым мужчиной 2020 года.

Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

Кто еще вошел в топ-10

Джек Лауден - 90.33%

Джек Лауден (фото: instagram.com/jack.lowden)

Джордж Клуни - 89.9%

Джордж Клуны​ (фото: Википедия)

Николас Холт - 89.84%

Николас Холт (фото: instagram.com/nicholashoult)

Чарльз Мелтон - 88.46%

Чарльз Мэлтон (фото: instagram.com/melton)

Идрис Эльба - 87.94%

​​ Идрис Эльба (фото: instagram.com/idriselba​​)

Шахрукх Кхан - 86.76%

Шахрукх Кхан (фото: instagram.com/iamsrk​​)