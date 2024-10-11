Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва снова составил рейтинг ТОП-10 самых привлекательных мужчин, основываясь на принципах золотого сечения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Леонардо да Винчи в свое время ввел понятие "золотого сечения лица", утверждая, что все в мире подчиняется геометрическим пропорциям.
Принцип золотого сечения лица состоит в гармоничном разделении отрезка на несколько частей.
Опираясь на это, британский пластический хирург составил рейтинг ТОП-10 самых идеальных мужских лиц. Первое место занял 34-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон, пропорции которого соответствуют идеалу на 93,04%. Ему прочат роль нового Джеймса Бонда во франшизе об агенте 007,
Аарон Тейлор-Джонсон (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)
Вторую позицию в рейтинге занял Люсьен Лависконт, известный по сериалу "Эмили в Париже", черты которого соответствуют стандартам красоты на 92,41%.
Люсьен Лависконт (фото: instagram.com/its_lucien)
Третье место досталось Полу Мескалу, звезде нового фильма "Гладиатор", а на четвертой строчке оказался Роберт Паттинсон.
Пол Мескал (фото: Википедия)
Интересно, что Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в "Сумерках", уже признан самым красивым мужчиной 2020 года.
Джек Лауден (фото: instagram.com/jack.lowden)
Джордж Клуны (фото: Википедия)
Николас Холт (фото: instagram.com/nicholashoult)
Чарльз Мэлтон (фото: instagram.com/melton)
Идрис Эльба (фото: instagram.com/idriselba)
Шахрукх Кхан (фото: instagram.com/iamsrk)
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