Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Героїні нашої сьогоднішньої добірки давно стали дорослими і вже мало нагадують учениць Гоґвортса.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найбільш вражаючі перевтілення зірок фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера.

Емма Вотсон (Герміона Грейнджер)

У першій частині саги всезнайка і відмінниця Герміона ходила з розпатланим волоссям і стосом книг, більше захоплюючись навчанням, ніж своїм зовнішнім виглядом.

Емма Вотсон (фото: кадр з фільму)

Згодом найкраща подруга Гаррі перетворилася на жіночну і чарівну дівчину, яка підкорила серце Рона Візлі.

Сьогодні Емма Вотсон, яка зіграла Герміону, є однією з найкрасивіших і найуспішніших британських актрис.

Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Бонні Райт (Джіні Візлі)

Сором'язлива рудоволоса сестра Рона Візлі з дитинства була закохана в Гаррі.

Тільки до кінця саги їхні почуття призвели до того, що вони стали парою і пізніше одружилися.

Бонні Райт (фото: кадр з фільму)

Зі смішного дівчиська Джинні перетворилася на привабливу дівчину і талановиту чарівницю.

Акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні, також розквітла і покращала, залишаючись вірною своєму рудому кольору волосся.

Бонні Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)

Еванна Лінч (Полумна Лавгуд)

Акторка зіграла трохи ексцентричну ученицю "Когтеврана", яка приєдналася до загону Гаррі.

Напівмна носила яскраве вбрання, саморобні аксесуари та постійно згадувала про таємничі "мозгошмиги".

Еванна Лінч (фото: кадр з фільму)

Еванна сама полюбляє яскравий одяг, хоча й не настільки химерний, як у її героїні.

Актриса віддає перевагу ретро-стилю та яскравому макіяжу з акцентом на губи.

Еванна Лінч (фото: instagram.com/evannalynch)

Афшан Азад (Падма Патіл)

З акторкою, яка зіграла одну з сестер Патіл з факультету "Гріффіндор", сталося неймовірне перетворення.

Чарівна індіанка супроводжувала Рона Візлі на балу, але так і не дочекалася від нього запрошення на танець.

Руперт Грінт з Афшан Азад (фото: кадр з фільму)

Актриса, яка зіграла цю ученицю Гоґвортса, перетворилася на справжню красуню і легко могла б вписатися в сімейство Кардаш'ян.

Афшан Азад (фото: instagram.com/afshanazad)

Клеманс Поезі (Флер Делакур)

Флер, учениця французької академії магії Шармбатон, приїхала до Гоґвортсу для участі в Турнірі Трьох Чарівників.

Згодом вона стала дружиною Вільяма Візлі, старшого брата Рона.

Клеманс Поезі (фото: кадр з фільму)

Клеманс, яка виконала роль Флер, багато в чому нагадує свою героїню: вона теж француженка, така ж вишукана і витончена.

Клеманс Поезі (фото: instagram.com/c_poesy_)

Джессі Кейв (Лаванда Браун)

Прекрасна білявка з кучерявим волоссям стала першою дівчиною Рона Візлі, що приголомшило закохану в нього Герміону.

Джессі Кейв (фото: кадр з фільму)

Акторка, яка грала студентку "Гріффіндора", зараз вже багатодітна мама. У Джессі зростають донька та два сини.

Джессі Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Кеті Льюнг (Чжоу Чанг)

Чжоу була першим коханням Гаррі Поттера. Скромна і чарівна студентка факультету "Когтевран" підкорила юного чарівника.

Саме з нею він відчув свій перший поцілунок - один із найромантичніших моментів саги.

Кеті Льюнг (фото: кадр з фільму)

Сьогодні Кеті, яка зіграла Чанг, значно змінилася за зовнішністю і вже мало нагадує свою героїню. Зірка позбулася довгого темного волосся, зробивши стильну стрижку.

Кеті Льюнг (фото: instagram.com/_katieleung_)