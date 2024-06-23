Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)
Героїні нашої сьогоднішньої добірки давно стали дорослими і вже мало нагадують учениць Гоґвортса.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найбільш вражаючі перевтілення зірок фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера.
Емма Вотсон (Герміона Грейнджер)
У першій частині саги всезнайка і відмінниця Герміона ходила з розпатланим волоссям і стосом книг, більше захоплюючись навчанням, ніж своїм зовнішнім виглядом.
Емма Вотсон (фото: кадр з фільму)
Згодом найкраща подруга Гаррі перетворилася на жіночну і чарівну дівчину, яка підкорила серце Рона Візлі.
Сьогодні Емма Вотсон, яка зіграла Герміону, є однією з найкрасивіших і найуспішніших британських актрис.
Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)
Бонні Райт (Джіні Візлі)
Сором'язлива рудоволоса сестра Рона Візлі з дитинства була закохана в Гаррі.
Тільки до кінця саги їхні почуття призвели до того, що вони стали парою і пізніше одружилися.
Бонні Райт (фото: кадр з фільму)
Зі смішного дівчиська Джинні перетворилася на привабливу дівчину і талановиту чарівницю.
Акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні, також розквітла і покращала, залишаючись вірною своєму рудому кольору волосся.
Бонні Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)
Еванна Лінч (Полумна Лавгуд)
Акторка зіграла трохи ексцентричну ученицю "Когтеврана", яка приєдналася до загону Гаррі.
Напівмна носила яскраве вбрання, саморобні аксесуари та постійно згадувала про таємничі "мозгошмиги".
Еванна Лінч (фото: кадр з фільму)
Еванна сама полюбляє яскравий одяг, хоча й не настільки химерний, як у її героїні.
Актриса віддає перевагу ретро-стилю та яскравому макіяжу з акцентом на губи.
Еванна Лінч (фото: instagram.com/evannalynch)
Афшан Азад (Падма Патіл)
З акторкою, яка зіграла одну з сестер Патіл з факультету "Гріффіндор", сталося неймовірне перетворення.
Чарівна індіанка супроводжувала Рона Візлі на балу, але так і не дочекалася від нього запрошення на танець.
Руперт Грінт з Афшан Азад (фото: кадр з фільму)
Актриса, яка зіграла цю ученицю Гоґвортса, перетворилася на справжню красуню і легко могла б вписатися в сімейство Кардаш'ян.
Афшан Азад (фото: instagram.com/afshanazad)
Клеманс Поезі (Флер Делакур)
Флер, учениця французької академії магії Шармбатон, приїхала до Гоґвортсу для участі в Турнірі Трьох Чарівників.
Згодом вона стала дружиною Вільяма Візлі, старшого брата Рона.
Клеманс Поезі (фото: кадр з фільму)
Клеманс, яка виконала роль Флер, багато в чому нагадує свою героїню: вона теж француженка, така ж вишукана і витончена.
Клеманс Поезі (фото: instagram.com/c_poesy_)
Джессі Кейв (Лаванда Браун)
Прекрасна білявка з кучерявим волоссям стала першою дівчиною Рона Візлі, що приголомшило закохану в нього Герміону.
Джессі Кейв (фото: кадр з фільму)
Акторка, яка грала студентку "Гріффіндора", зараз вже багатодітна мама. У Джессі зростають донька та два сини.
Джессі Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)
Кеті Льюнг (Чжоу Чанг)
Чжоу була першим коханням Гаррі Поттера. Скромна і чарівна студентка факультету "Когтевран" підкорила юного чарівника.
Саме з нею він відчув свій перший поцілунок - один із найромантичніших моментів саги.
Кеті Льюнг (фото: кадр з фільму)
Сьогодні Кеті, яка зіграла Чанг, значно змінилася за зовнішністю і вже мало нагадує свою героїню. Зірка позбулася довгого темного волосся, зробивши стильну стрижку.
Кеті Льюнг (фото: instagram.com/_katieleung_)
Нещодавно ми розповідали, чим займаються і який зараз вигляд мають знамениті брати з "Гаррі Поттера".
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