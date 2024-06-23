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Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Неділя 23 червня 2024 08:42
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Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото) Еванна Лінч (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Героїні нашої сьогоднішньої добірки давно стали дорослими і вже мало нагадують учениць Гоґвортса.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найбільш вражаючі перевтілення зірок фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера.

Емма Вотсон (Герміона Грейнджер)

У першій частині саги всезнайка і відмінниця Герміона ходила з розпатланим волоссям і стосом книг, більше захоплюючись навчанням, ніж своїм зовнішнім виглядом.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Емма Вотсон (фото: кадр з фільму)

Згодом найкраща подруга Гаррі перетворилася на жіночну і чарівну дівчину, яка підкорила серце Рона Візлі.

Сьогодні Емма Вотсон, яка зіграла Герміону, є однією з найкрасивіших і найуспішніших британських актрис.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Бонні Райт (Джіні Візлі)

Сором'язлива рудоволоса сестра Рона Візлі з дитинства була закохана в Гаррі.

Тільки до кінця саги їхні почуття призвели до того, що вони стали парою і пізніше одружилися.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Бонні Райт (фото: кадр з фільму)

Зі смішного дівчиська Джинні перетворилася на привабливу дівчину і талановиту чарівницю.

Акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні, також розквітла і покращала, залишаючись вірною своєму рудому кольору волосся.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Бонні Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)

Еванна Лінч (Полумна Лавгуд)

Акторка зіграла трохи ексцентричну ученицю "Когтеврана", яка приєдналася до загону Гаррі.

Напівмна носила яскраве вбрання, саморобні аксесуари та постійно згадувала про таємничі "мозгошмиги".

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Еванна Лінч (фото: кадр з фільму)

Еванна сама полюбляє яскравий одяг, хоча й не настільки химерний, як у її героїні.

Актриса віддає перевагу ретро-стилю та яскравому макіяжу з акцентом на губи.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Еванна Лінч (фото: instagram.com/evannalynch)

Афшан Азад (Падма Патіл)

З акторкою, яка зіграла одну з сестер Патіл з факультету "Гріффіндор", сталося неймовірне перетворення.

Чарівна індіанка супроводжувала Рона Візлі на балу, але так і не дочекалася від нього запрошення на танець.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Руперт Грінт з Афшан Азад (фото: кадр з фільму)

Актриса, яка зіграла цю ученицю Гоґвортса, перетворилася на справжню красуню і легко могла б вписатися в сімейство Кардаш'ян.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Афшан Азад (фото: instagram.com/afshanazad)

Клеманс Поезі (Флер Делакур)

Флер, учениця французької академії магії Шармбатон, приїхала до Гоґвортсу для участі в Турнірі Трьох Чарівників.

Згодом вона стала дружиною Вільяма Візлі, старшого брата Рона.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Клеманс Поезі (фото: кадр з фільму)

Клеманс, яка виконала роль Флер, багато в чому нагадує свою героїню: вона теж француженка, така ж вишукана і витончена.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Клеманс Поезі (фото: instagram.com/c_poesy_)

Джессі Кейв (Лаванда Браун)

Прекрасна білявка з кучерявим волоссям стала першою дівчиною Рона Візлі, що приголомшило закохану в нього Герміону.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Джессі Кейв (фото: кадр з фільму)

Акторка, яка грала студентку "Гріффіндора", зараз вже багатодітна мама. У Джессі зростають донька та два сини.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Джессі Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Кеті Льюнг (Чжоу Чанг)

Чжоу була першим коханням Гаррі Поттера. Скромна і чарівна студентка факультету "Когтевран" підкорила юного чарівника.

Саме з нею він відчув свій перший поцілунок - один із найромантичніших моментів саги.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Кеті Льюнг (фото: кадр з фільму)

Сьогодні Кеті, яка зіграла Чанг, значно змінилася за зовнішністю і вже мало нагадує свою героїню. Зірка позбулася довгого темного волосся, зробивши стильну стрижку.

Який вигляд зараз мають красуні з фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Кеті Льюнг (фото: instagram.com/_katieleung_)

Нещодавно ми розповідали, чим займаються і який зараз вигляд мають знамениті брати з "Гаррі Поттера".

Також дізнайтесь, який ви персонаж із "Гаррі Поттера" за знаком Зодіаку.

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