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Відомий актор розповів про свою службу та відновлення після важкого поранення

Геннадій Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)
Автор: Любов Блажко

Актор, військовослужбовець Геннадій Попенко долучився до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного російського вторгнення. У новому інтерв'ю він розповів про свою службу детальніше, а також про складне поранення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для телеканалу "Дім", пише детальніше, що відомо.

Геннадій Попенко розповів про травму і службу

Актор поділився, що отримав поранення під час служби на Запорізькому напрямку. Травма сталася у період військових тренувань: чоловік невдало впав і травмував ногу. Внаслідок цього трапився подвійний перелом кістки та розрив зв'язок.

"Я був на Запорізькому напрямку. Під час тренування сталося падіння незручне, з зіткненням. Під час зіткнення вже відбувся перелом. Потім сталося падіння, через що в мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм", - озвучив деталі Геннадій.

скриншоти з інтерв'ю

Акторові вже зробили операцію: йому встановили в ногу титанові імпланти та болти. Попенко каже, що найближчим часом має відновитися і повернутися на фронт. Саме такими є прогнози лікарів. На даний момент він продовжує реабілітацію.

"Мені там зараз накрутили болтів, титанових імплантів, якусь нову зв'язочку мені зварганили з моїх зв'язочок і сказали: "Йди гуляй, все буде добре". Я сподіваюся, що все буде добре. Поки зв'язочка гуляє, не до кінця мене слухає, але ми з нею намагаємося знайти контакт", - також поділився захисник.

Нагадаємо, у 2022 році Геннадій став частиною 59-ї окремої механізованої бригади. Пізніше він долучився до "Культурного десанту", і там разом з іншими колегами став займатися морально-психологічним станом наших бійців.

 

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