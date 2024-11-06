"Міс Всесвіт Україна-2024" Аліна Пономаренко показала, чим займається у Мексиці: як дівчина готується до фіналу

20-річна Аліна Пономаренко, представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2024", на якому спалахнув скандал через дискваліфікацію учасниці з Панами Італії Муро , продовжує підготовку до фіналу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram дівчини.

Так, у своєму блозі дівчина показала, як минули її перші дні в Мексиці. Вона продемонструвала, як вирушила на конкурс, а потім опублікувала фото першого дня із представницями інших країн.

Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

"В перший день ми всі познайомилися, і я така рада бути в компанії жінок, які прекрасні всередині та зовні", - зазначила у підписі до публікації Пономаренко.

Аліна Пономаренко з іншими учасницями (фото: instagram.com/alina.lalli)

Потім українка взяла участь у благодійному заході Gala de las Catrinas, присвяченому святкуванню Дня мертвих.

"Міс Всесвіт Україна-2024" Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

"Вчора відбулося неймовірне святкування Gala De las Catrinas, і я дуже рада відчути дивовижну атмосферу мексиканського фестивалю. Всього рік тому я була звичайною дівчиною з України з великими амбіціями та потужною внутрішньою силою, а сьогодні я - учасниця найбільшої у світі події краси, яка з гордістю представляє свою країну", - розповіла Аліна.

"Міс Всесвіт Україна-2024" Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

Зазначимо, що представниці 130 країн під час цього заходу дефілювали в одязі, створеному мексиканськими дизайнерами.

Також українка продемонструвала у Мексиці вбрання, яке колись носила її мама.

"Одне вбрання та різні покоління. Гарний рожевий костюм, який я одягла через багато років після того, як його одягала моя мама. Я дуже сумую за своєю родиною, і ці прекрасні дрібниці роблять мене дуже щасливою і нагадують мені, що на іншому континенті моя родина любить та підтримує мене всім серцем", - зазначила у публікації Пономаренко.

"Міс Всесвіт Україна-2024" Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

Зазначимо, що фінал конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться у ніч проти 17 листопада.

Що відомо про Аліну Пономаренко

"Міс Всесвіт Україна-2024" навчалася у Національному університеті Одеська юридична академія, здобула спеціальність "Міжнародна юстиція та право".

Дівчина вже багато років працює моделлю.

У 2023 році перемогла у конкурсі "Міс Одеса-2023" та потрапила до топ-10 міжнародного заходу Miss Supertalent-2023, який проходив у Південній Кореї.

Також дівчина займається соціальними ініціативами. У рамках проекту "Дерево кохання" вона забезпечує людей похилого віку медикаментами, продуктами, речами першої потреби тощо.

Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)