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Известный актер рассказал о своей службе и восстановлении после тяжелого ранения

Геннадий Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)
Автор: Любовь Блажко

Актер, военнослужащий Геннадий Попенко присоединился к рядам ВСУ еще в начале полномасштабного российского вторжения. В новом интервью он рассказал о своей службе более подробно, а также о сложном ранении.

РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на интервью звезды для телеканала "Дом", пишет подробнее, что известно.

Геннадий Попенко рассказал о травме и службе

Актер поделился, что получил ранение во время службы в Запорожском направлении. Травма случилась в период военных тренировок: мужчина неудачно упал и травмировал ногу. В результате - двойной перелом кости и разрыв связок.

"Я был на Запорожском направлении. Во время тренировки произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено кучи, как единый организм", - озвучил детали Геннадий.

скриншоты из интервью

Актеру уже сделали операцию: ему установили в ногу титановые импланты и болты. Попенко говорит, что в ближайшее время должен полностью восстановиться и вернуться на фронт. Именно таковы прогнозы врачей. В настоящее время он продолжает реабилитацию.

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока связочка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", - также поделился защитник.

Напомним, в 2022 году Геннадий стал частью 59-й отдельной механизированной бригады. Позже он приобщился к "Культурному десанту", и там вместе с другими коллегами стал заниматься морально-психологическим состоянием наших бойцов.

 

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