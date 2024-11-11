Відомі коміки влаштують "Підпільний Стендап" в електричці

Відомі коміки, серед яких Василь Байдак - автор та учасник найбільш креативних зборів для Збройних сил України, готують особливий івент. Вони влаштують "Підпільний Стендап", але у дуже незвичайному місці.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це йдеться у новому дописі в Telegram -каналі Укрзалізниці.

Де відбудеться новий "Підпільний Стендап"

Так, гумористи Василь Байдак, Катерина Федоркова, Свят Загайкевич та Олександр Жипецький проведуть благодійний концерт. Вони дадуть стендап в електричці.

"Шановні пасажири! 16 листопада о 13:30 електропоїзд сполученням "Святошин - Дарниця - Святошин" відправляється з Підпільного перону! Мета спільної подорожі "Підпільного Стендапу", Укрзалізниці та фонду "Повернись живим" - зібрати кошти на кейсеваки та засоби РЕБу для бойових бригад", - йдеться в анонсі.

"Ми об'єднались, аби ви отримали унікальний досвід стендапу в електричці, і допомогли Силам Оборони", - додали організатори.

При цьому фанів гумору та тим, хто бажає доєднатися до збору, порадили не зволікати, адже електричка "не гумова". Вона "вмістить" до 50 гостей.

Вартість квитка на незвичайний стендап - 1 тисяча гривень. Окрім цього, 5 квитків буде розіграно за донат.

Коміки влаштують "Підпільний Стендап" в електричці

Для того, аби взяти участь у розіграші, потрібно задонатити на банку. Кожні 100 гривень - 1 шанс на виграш. Результати буде оголошено 15 листопада.

"Просимо не запізнюватися - електричка відправляється рівно о 13:30", - додали в Укрзалізниці.