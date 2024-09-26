Популярний комік втрапив у скандал через жарт про мусульман: після критики він зробив заяву

Український гуморист Антон Стенюк втрапив у скандал після свого сольного виступу. Зокрема, він зі сцени сказав різкий жарт про мусульман. У відповідь на нього полилася критика, після чого той вирішив зробити іншу заяву.

Деталі скандалу

Під час стендапу Антон пожартував про те, що "не розуміє, чому православні продовжують вбивати православних, якщо є багато мусульман".

"Ця війна - це просто нонсенс, я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі, і тим паче цим вже займаються юдеї, але тим не менше", - сказав зі сцени Стенюк.

Стенюка розкритикували за жарт (Фото: instagram.com/antonstenyuk)

Подібні заяви не оцінили у мережі. Так, очільник Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook написав про те, що подібні слова є "випадом проти людей за релігійною ознакою".

"Якого біса...Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою…Шкода, що в цьому випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує Іслам", - висловив він свою думку.

Окрім того, на скандал відреагував Дмитро Лубінець, Уповноважений із захисту прав людини. Він заявив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити жарт Стенюка.

Якщо поліція доведе наявність злочину, гумористу доведеться відповідати за статтею 161 Кримінального кодексу України - розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

Ситуація трапилася на сольному концерті гумориста (Фото: instagram.com/antonstenyuk)

Реакція коміка

Сам комік пізніше вийшов на зв'язок у соцмережах та зробив нову заяву. Він публічно попросив вибачення і підкреслив, що не хотів когось образити чи зачепити мусульманську спільноту своїми словами. Антон додав, що наразі відео свого виступу видалив з цифрових майданчиків, а також зауважив, що готовий відповідати за вчинене.

"Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного концерту, який було опубліковано на YouTube. Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті принизити когось або ображати за релігійною ознакою", - сказав гуморист.

"Я вже видалив це відео із соціальних мереж і ми заберемо цю частину із виступу який опубліковано. Я усвідомлюю відповідальність за свої слова й обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі. Сподіваюся на ваше розуміння та милосердя", - додав він.