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Известные комики устроят "Підпільний Стендап" в электричке

Понедельник 11 ноября 2024 19:26
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Известные комики устроят "Підпільний Стендап" в электричке Василий Байдак и другие юмористы дадут стендап в электричке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известные комики, среди которых Василий Байдак - автор и участник наиболее креативных сборов для Вооруженных сил Украины, готовят особый ивент. Они устроят "Підпільний Стендап", но в очень необычном месте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом говорится в новом сообщении в Telegram-канале Укрзализныци.

Где состоится новый "Підпільний Стендап"

Так, юмористы Василий Байдак, Екатерина Федоркова, Праздник Загайкевич и Александр Жипецкий проведут благотворительный концерт. Они дадут стендап в электричке.

"Уважаемые пассажиры! 16 ноября в 13:30 электропоезд сообщением "Святошин - Дарница - Святошин" отправляется с Подпольного перрона! Цель совместного путешествия "Підпільного Стендапу", Укрзализныци и фонда "Повернись живим" - собрать средства на кейсеваки и средства РЭБа для боевых бригад", - говорится в анонсе.

"Мы объединились, чтобы вы получили уникальный опыт стендапа в электричке и помогли Силам Обороны", - добавили организаторы.

При этом фанатов юмора и желающих присоединиться к сбору посоветовали не медлить, ведь электричка "не резиновая". Она "вместит" до 50 гостей.

Стоимость билета на необычный стендап - 1 тысяча гривен. Кроме этого, 5 билетов будут разыграны за донат.

Известные комики устроят &quot;Підпільний Стендап&quot; в электричкеКомики устроят "Підпільний Стендап" в электричке

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно задонатить на банку. Каждые 100 гривен - 1 шанс на выигрыш. Результаты будут объявлены 15 ноября.

"Просим не опаздывать - электричка отправляется ровно в 13:30", - добавили в Укрзализныце.

Напомним, ранее мы рассказывали, что популярный комик попал в скандал из-за шутки о мусульманах.

Кроме того, ранее стендап-комик Сергей Чирков присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

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