Відома волонтерка оголосила збір коштів для ЗСУ на надважкому напрямку

Українським військовим терміново потрібна допомога на дуже важкому напрямку. Необхідно зібрати кошти для покупки дронів, прицілів і тепловізорів.
Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова спеціально для Styler.
"Запити з фронту приходять кожні 2-3 години, нашим бійцям потрібна допомога! Бахмутський напрямок. Тривають кровопролитні бої. Багато втрат та дуже багато поранених", - розповідає Наталія.
За її словами, саме зараз не вистачає дронів, тепловізорів і прицілів. Загалом на ці потреби необхідно зібрати 348 000 гривень.
"З понеділка купила 2 тепловізори та 2 приціли. Два мавіки 3 комбо - 2600 євро. Пристрій безперебійного живлення - 144 998 гривень, а також ліки на 15 000 гривень", - підбила підсумки попередніх зборів волонтер.
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Захисники Збройних Сил України (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Станом на ранок 9 грудня українські військові знищили ще 300 окупантів. Тому продовжуймо їх підтримувати.
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