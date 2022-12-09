Відома волонтерка оголосила збір коштів для ЗСУ на надважкому напрямку

Що саме просять військові?

"Запити з фронту приходять кожні 2-3 години, нашим бійцям потрібна допомога! Бахмутський напрямок. Тривають кровопролитні бої. Багато втрат та дуже багато поранених", - розповідає Наталія.

За її словами, саме зараз не вистачає дронів, тепловізорів і прицілів. Загалом на ці потреби необхідно зібрати 348 000 гривень.

"З понеділка купила 2 тепловізори та 2 приціли. Два мавіки 3 комбо - 2600 євро. Пристрій безперебійного живлення - 144 998 гривень, а також ліки на 15 000 гривень", - підбила підсумки попередніх зборів волонтер.

Реквізити для допомоги

Paypal - pp@nataliiayusupova.name

ПриватБанк - 5168 7520 1722 3390

Монобанк - 5375 4115 0429 3973

IBAN - UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку - тут

Номер картки Банки - 5375 4112 0025 4253

Захисники Збройних Сил України (фото: facebook.com/nataliiayusupova)