UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відома волонтерка оголосила збір коштів для ЗСУ на надважкому напрямку

Захисникам України потрібна термінова допомога (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Українським військовим терміново потрібна допомога на дуже важкому напрямку. Необхідно зібрати кошти для покупки дронів, прицілів і тепловізорів.

Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова спеціально для Styler.

Що саме просять військові?

"Запити з фронту приходять кожні 2-3 години, нашим бійцям потрібна допомога! Бахмутський напрямок. Тривають кровопролитні бої. Багато втрат та дуже багато поранених", - розповідає Наталія.

За її словами, саме зараз не вистачає дронів, тепловізорів і прицілів. Загалом на ці потреби необхідно зібрати 348 000 гривень.

"З понеділка купила 2 тепловізори та 2 приціли. Два мавіки 3 комбо - 2600 євро. Пристрій безперебійного живлення - 144 998 гривень, а також ліки на 15 000 гривень", - підбила підсумки попередніх зборів волонтер.

Реквізити для допомоги

Paypal - pp@nataliiayusupova.name

ПриватБанк - 5168 7520 1722 3390

Монобанк - 5375 4115 0429 3973

IBAN - UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку - тут

Номер картки Банки - 5375 4112 0025 4253

Захисники Збройних Сил України (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Станом на ранок 9 грудня українські військові знищили ще 300 окупантів. Тому продовжуймо їх підтримувати.

До речі, зовсім скоро Україна отримає Patriot, Abrams і Leopard. Про це розповів Михайло Подоляк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниБахмутволонтерисбор на ВСУ