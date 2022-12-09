RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная волонтер объявила сбор средств для ВСУ на сверхтяжелом направлении

Защитникам Украины требуется срочная помощь (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинским военным срочно нужна помощь на очень тяжелом направлении. Необходимо собрать средства для покупки дронов, прицелов и тепловизоров.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова специально для Styler.

Что именно просят военные?

"Запросы с фронта приходят каждые 2-3 часа, нашим бойцам нужна помощь! Бахмутское направление. Продолжаются кровопролитные бои. Много потерь и очень много раненых", - рассказывает Наталья.

По ее словам, именно сейчас не хватает дронов, тепловизоров и прицелов. В общей сложности на эти нужды необходимо собрать 348 000 гривен.

"С понедельника купила 2 тепловизора и 2 прицела. Два мавика 3 комбо - 2600 евро. Устройство бесперебойного питания - 144 998 гривен, а также лекарства на 15 000 гривен", - подвела итоги предыдущего собрания волонтер.

Реквизиты для помощи

Paypal - pp@nataliiayusupova.name

ПриватБанк - 5168 7520 1722 3390

Монобанк - 5375 4115 0429 3973

IBAN - UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке - здесь

Номер карты Банки - 5375 4112 0025 4253

Защитники Вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

По состоянию на утро 9 декабря украинские военные уничтожили еще 300 кафиров. Поэтому продолжим их поддерживать.

Кстати, совсем скоро Украина получит Patriot, Abrams и Leopard. Об этом рассказал Михаил Подоляк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмутволонтерисбор на ВСУ