Известная волонтер объявила сбор средств для ВСУ на сверхтяжелом направлении

Что именно просят военные?

"Запросы с фронта приходят каждые 2-3 часа, нашим бойцам нужна помощь! Бахмутское направление. Продолжаются кровопролитные бои. Много потерь и очень много раненых", - рассказывает Наталья.

По ее словам, именно сейчас не хватает дронов, тепловизоров и прицелов. В общей сложности на эти нужды необходимо собрать 348 000 гривен.

"С понедельника купила 2 тепловизора и 2 прицела. Два мавика 3 комбо - 2600 евро. Устройство бесперебойного питания - 144 998 гривен, а также лекарства на 15 000 гривен", - подвела итоги предыдущего собрания волонтер.

Реквизиты для помощи

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ПриватБанк - 5168 7520 1722 3390

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Защитники Вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/nataliiayusupova)