Відома українська ведуча висловилася про мобілізацію 24-річного сина: де він зараз перебуває

Де зараз перебуває син ведучої

Зі слів блогерки, її син Володимир довгий час навчався і жив в Америці, однак нині живе в Україні.

"Він у Києві. Повернувся і закінчив університет ім. Шевченка. Не хоче жити за кордоном. Це свідомий вибір. У нього був весь світ, він вільно розмовляє англійською. З 14 років сам літав, квитки бронював, літав. Він прокачаний, але розчарувався в Америці", - поділилася Літвінова.

Тетяна Літвінова із сином (фото: скріншот з відео)

"У нього багато причин, але як для нього особисто, він повернувся для того, щоб набутися з батьками. Бо все ж таки він дорослішав, перебуваючи за кордоном. Тут ми вже надолужили трошечки", - додала вона.

Також Тетяна зізналася, що її нащадок бачить своє майбутнє саме на батьківщині.

"Він вирішив, що тут для нього є більше шансів з його можливостями, досвідом, освітою для того, щоб себе просувати. Тут органічне середовище. Він любить свою країну, розуміє цих людей", - пояснила шеф-кухарка.

Кулінарна експертка не приховує: вона переживає, що Володимира можуть мобілізувати.

"Він у мене один і це дуже важке запитання. Це як розірватися на дві частини. Він допомагає, купує машини… Дуже багато робить насправді, але тихесенько", - зізналася зірка.

Нагадаємо, Тетяна Літвінова народила первістка у першому шлюбі, який розпався у 2008 році.

Вдруге вона одружилася з бізнесменом Ярославом Трухановим. Цей союз також зазнав краху. Пара розлучилась у 2021.