Известная украинская ведущая высказалась о мобилизации 24-летнего сына: где он сейчас находится

Где сейчас находится сын ведущей

По словам блогерши, ее сын Владимир долгое время учился и жил в Америке, однако сейчас живет в Украине.

"Он в Киеве. Вернулся и закончил университет им. Шевченко. Не хочет жить за границей. Это сознательный выбор. У него был весь мир, он свободно разговаривает на английском. С 14 лет сам летал, билеты бронировал, летал. Он прокачанный, но разочаровался в Америке", - поделилась Литвинова.

Татьяна Литвинова с сыном (фото: скриншот с видео)

"У него много причин, но как для него лично, он вернулся для того, чтобы настроиться с родителями. Потому что все же он взрослел, находясь за границей. Здесь мы уже наверстали немножко", - добавила она.

Также Татьяна призналась, что ее потомок видит свое будущее именно на родине.

"Он решил, что здесь для него есть больше шансов с его возможностями, опытом, образованием для того, чтобы себя продвигать. Здесь органичная среда. Он любит свою страну, понимает этих людей", - пояснила шеф-повар.

Кулинарный эксперт не скрывает: она переживает, что Владимира могут мобилизовать.

"Он у меня один и это очень тяжелый вопрос. Это как разорваться на две части. Он помогает, покупает машины... Очень много делает на самом деле, но тихонечко", - призналась звезда.

Напомним, Татьяна Литвинова родила первенца в первом браке, распавшемся в 2008 году.

Во второй раз она вышла замуж за бизнесмена Ярослава Труханова. Этот союз также потерпел крах. Пара развелась в 2021 году.