Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком після 12 років шлюбу

Ведуча 24 Каналу ніколи не любила говорити про особисте життя та приховувала свого чоловіка.

Втім, цього разу вона зробила виняток і повідомила, що більше не заміжня.

Так, шлюб пари завершився після 12 років спільного життя. Катерина розповіла, що процес розриву тривав досить довго.

Причиною розлучення стало те, що почуття між нею та партнером змінилися: замість романтичного зв’язку залишилися лише дружні відносини.

Катерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)

"Моє серце вільне. Я офіційно розлучена після 12 років. Сталося все поступово. В певний момент ми почали бути більше друзями, ніж парою. Він намагався робити щось від зворотного: квіти подарувати, щось купити… І десь пів року тому він приїхав і сказав: "Напевно, нам варто розлучитися, бо ми один одному друзі", - поділилася Соляр.

"Я виню себе, але насправді жоден з нас не винен. Просто 12 років - це великий період. А ми нічого не робили, щоб врятувати цей шлюб і бути разом. Тому у результаті ми не разом", - зізналася ведуча.

Катерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)

Соляр також поділилася, що під час шлюбу обидва - і вона, і її колишній чоловік - задумувалися про стосунки з іншими. Такі думки значно послабили їхню довіру одне до одного, що ще більше вплинуло на розрив їхніх відносин.

"Так ми обидва винні. Так сталося, що йому декілька років подобалася моя подруга, а мені протягом деякого періоду - інший чоловік. Він про це не знав, і я теж про це не говорила йому. Тому зради були з обох боків", - пояснила зірка.

Чому Соляр приховувала чоловіка

Раніше Катерина жартома зізнавалась, що не показує чоловіка, бо той ще не отримав чіткого плану від неї: як себе поводити і що говорити.

Вона також зазначила, що в їхньому подружжі вони не використовували ніжних прізвиськ одне для одного.

Соляр також зізналась, що найбільше приваблює її в чоловікові: "Те, що він мало говорить і багато робить", - поділилась ведуча.