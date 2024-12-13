Известная украинская ведущая развелась с мужем после 12 лет брака

Украинская ведущая Екатерина Соляр объявила о разводе с мужем после 12 лет брака.
Об этом пишн РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой интервью звезды для подкаста "Олега Френды".
Ведущая 24 Канала никогда не любила говорить о личной жизни и скрывала своего мужа.
Впрочем, на этот раз она сделала исключение и сообщила, что больше не замужем.
Так, брак пары завершился после 12 лет совместной жизни. Екатерина рассказала, что процесс разрыва длился довольно долго.
Причиной развода стало то, что чувства между ней и партнером изменились: вместо романтической связи остались лишь дружеские отношения.
Екатерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)
"Мое сердце свободно. Я официально разведена после 12 лет. Произошло все постепенно. В определенный момент мы начали быть больше друзьями, чем парой. Он пытался делать что-то от обратного: цветы подарить, что-то купить... И где-то полгода назад он приехал и сказал: «Наверное, нам стоит расстаться, потому что мы друг другу друзья", - поделилась Соляр.
"Я виню себя, но на самом деле ни один из нас не виноват. Просто 12 лет - это большой период. А мы ничего не делали, чтобы спасти этот брак и быть вместе. Поэтому в итоге мы не вместе", - призналась ведущая.
Екатерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)
Соляр также поделилась, что во время брака оба - и она, и ее бывший муж - задумывались об отношениях с другими. Такие мысли значительно ослабили их доверие друг к другу, что еще больше повлияло на разрыв их отношений.
"Да мы оба виноваты. Так случилось, что ему несколько лет нравилась моя подруга, а мне в течение некоторого периода - другой мужчина. Он об этом не знал, и я тоже об этом не говорила ему. Поэтому измены были с обеих сторон", - пояснила звезда.
Ранее Екатерина в шутку признавалась, что не показывает мужа, потому что тот еще не получил четкого плана от нее: как себя вести и что говорить.
Она также отметила, что в их супружестве они не использовали нежных прозвищ друг для друга.
Соляр также призналась, что больше всего привлекает ее в муже: "То, что он мало говорит и много делает", - поделилась ведущая.
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