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Известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться мамой: "Не чувствовала потребности"

Воскресенье 19 ноября 2023 08:50
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Известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться мамой: "Не чувствовала потребности" Лама (фото: instagram.com/lamaukraine)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Лама (Наталья Деньков) заявила, что не планирует становиться мамой. По словам артистки, она - эгоистка, и потребности в рождении ребенка у нее никогда не возникало.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала Rostyslove Production.

Лама об отказе от материнства

Исполнительница говорит, что ее муж, которого она назвала также "духовно продвинутым", полностью поддерживает решение любимой быть чайлдфри.

Известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться мамой: &quot;Не чувствовала потребности&quot;

Лама со своим избранником (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Кто-то от природы мама, а в моей творческой жизни такой необходимости не было. Никогда не чувствовала потребности, что мне нужен ребенок. Почему я должна кого-то слушать. Меня никогда не тянуло. И нынешний мой муж тоже очень духовно продвинут. Нам достаточно собаки. У каждого своя жизнь", - заявила Лама.

Знаменитость также не уверена, сможет ли писать песни, если у нее появится ребенок.

"Я - творческий человек и меня хватает на себя, свою семью и собаку. Я не знаю, смогу ли я писать песни, когда будет ребенок. Нужно иметь стабильный капитал. Я - эгоистка, братьев и сестер у меня нет. Родители не разочарованы. Они - артисты и постоянно на гастролях. Меня воспитывала бабушка", - прокомментировала певица.

К слову, Лама встречается с мужчиной по имени Роман, который младше ее на 16 лет. Пару объединили духовные практики. Избранник исполнительницы избегает публичности.

Раньше Лама рассказывала, почему исчезла со сцены на 10 лет.

Ранее мы писали, что ведущая "Єдиних новин" Наталья Островская стала мамой.

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