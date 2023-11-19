Известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться мамой: "Не чувствовала потребности"

Украинская певица Лама (Наталья Деньков) заявила, что не планирует становиться мамой. По словам артистки, она - эгоистка, и потребности в рождении ребенка у нее никогда не возникало.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала Rostyslove Production .

Лама об отказе от материнства

Исполнительница говорит, что ее муж, которого она назвала также "духовно продвинутым", полностью поддерживает решение любимой быть чайлдфри.

Лама со своим избранником (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Кто-то от природы мама, а в моей творческой жизни такой необходимости не было. Никогда не чувствовала потребности, что мне нужен ребенок. Почему я должна кого-то слушать. Меня никогда не тянуло. И нынешний мой муж тоже очень духовно продвинут. Нам достаточно собаки. У каждого своя жизнь", - заявила Лама.

Знаменитость также не уверена, сможет ли писать песни, если у нее появится ребенок.

"Я - творческий человек и меня хватает на себя, свою семью и собаку. Я не знаю, смогу ли я писать песни, когда будет ребенок. Нужно иметь стабильный капитал. Я - эгоистка, братьев и сестер у меня нет. Родители не разочарованы. Они - артисты и постоянно на гастролях. Меня воспитывала бабушка", - прокомментировала певица.

К слову, Лама встречается с мужчиной по имени Роман, который младше ее на 16 лет. Пару объединили духовные практики. Избранник исполнительницы избегает публичности.