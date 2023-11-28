Відома українська співачка таємно вийшла заміж: "Зовсім не чекала цієї зустрічі"

Українська співачка Анастасія Прудіус, відома за псевдонімом KOLA, вперше зізналася, що вийшла заміж. За словами артистки, про те, що вона вступила у шлюб, не знає ніхто.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-проекту Маші Єфросініної "Екзамен".
Знаменитість повідомила, що її чоловік живе в Ізраїлі. Звати його В’ячеслав і він старший за неї на 13 років.
"Він дуже багато працює і я його майже не бачу. Це не просто мій хлопець, це мій чоловік. Ми одружилися, просто про це ніхто не знає", - заявила зірка.
KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Познайомилася пара влітку минулого року, коли вона давала благодійний концерт в Ізраїлі.
Майбутній обранець Анастасії був одним із організаторів заходу.
"Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця. Я ніколи не шукала іноземця. Я вийшла з витягнутими колінами і в кепці, ридала весь день через війну. Я зовсім не чекала цієї зустрічі", - додала Kola.
KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Виявилося, що коханий Прудіус українець, він родом із Дніпра, а в Ізраїль переїхав ще у дитинстві.
Освідчення відбулося на початку 2023 року. KOLA тоді перебувала в Ізраїлі.
За її словами, В’ячеслав запропонував виконавиці прогулятися, але при цьому дуже дивно поводився.
"Говорив щось дуже довго… Потім просто відкривається ця коробочка і він запитує, чи буду я його дружиною. Я просто підняла очі, почала нервувати і п’ять хвилин у нас розмова… Пропозиції взагалі не очікувала. Потім за п’ять хвилин підійшов його друг із букетом троянд і потім уже я сказала так", - згадала знаменитість.
KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Гучного весілля не було, пара обмінялася обручками у колі близьких людей.
Зазначимо, що Анастасія вже перебувала у стосунках, в яких їй робили пропозицію вийти заміж.
Колишній співачки зараз перебуває в лавах ЗСУ.
Вона зізналась, що у них почалася криза ще до повномасштабного вторгнення РФ, а вже після 24 лютого 2022 року - пара вирішила розійтися.
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