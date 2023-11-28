Известная украинская певица тайно вышла замуж: "Совсем не ожидала этой встречи"

KOLA тайно вышла замуж

Знаменитость сообщила, что ее муж живет в Израиле. Зовут его Вячеслав и он старше ее на 13 лет.

"Он очень много работает, и я его почти не вижу. Это не просто мой парень, это мой муж. Мы поженились, просто об этом никто не знает", - заявила звезда.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Познакомилась пара летом прошлого года, когда она давала благотворительный концерт в Израиле.

Будущий избранник Анастасии был одним из организаторов мероприятия.

"Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца. Я никогда не искала иностранца. Я вышла с вытянутыми коленями и в кепке, рыдала весь день из-за войны. Я совсем не ждала этой встречи", - добавила Kola.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Оказалось, что любимый Прудиус украинец, родом из Днепра, а в Израиль переехал еще в детстве.

Как певице сделали предложение

Предложение состоялось в начале 2023 года. KOLA тогда находилась в Израиле.

По ее словам, Вячеслав предложил исполнительнице прогуляться, но при этом очень странно себя вел.

"Говорил что-то очень долго… Потом просто открывается эта коробочка и он спрашивает, буду ли я его женой. Я просто подняла глаза, начала нервничать и пять минут у нас разговор… Предложения вообще не ожидала. Потом через пять минут подошел его друг с букетом роз и потом уже я сказала да", - вспомнила знаменитость.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Громкой свадьбы не было, пара обменялась кольцами в кругу близких людей.

Отметим, что Анастасия уже была в отношениях, в которых ей делали предложение выйти замуж.

Бывшый певицы сейчас находится в рядах ВСУ.

Она призналась, что у них начался кризис еще до полномасштабного вторжения РФ, а уже после 24 февраля 2022 года пара решила разойтись.