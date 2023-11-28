RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная украинская певица тайно вышла замуж: "Совсем не ожидала этой встречи"

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Анастасия Прудиус, известная по псевдониму KOLA, впервые призналась, что вышла замуж. По словам артистки, о том, что она вступила в брак, не знает никто.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-проекта Маши Ефросининой "Экзамен".

KOLA тайно вышла замуж

Знаменитость сообщила, что ее муж живет в Израиле. Зовут его Вячеслав и он старше ее на 13 лет.

"Он очень много работает, и я его почти не вижу. Это не просто мой парень, это мой муж. Мы поженились, просто об этом никто не знает", - заявила звезда.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Познакомилась пара летом прошлого года, когда она давала благотворительный концерт в Израиле.

Будущий избранник Анастасии был одним из организаторов мероприятия.

"Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца. Я никогда не искала иностранца. Я вышла с вытянутыми коленями и в кепке, рыдала весь день из-за войны. Я совсем не ждала этой встречи", - добавила Kola.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Оказалось, что любимый Прудиус украинец, родом из Днепра, а в Израиль переехал еще в детстве.

Как певице сделали предложение

Предложение состоялось в начале 2023 года. KOLA тогда находилась в Израиле.

По ее словам, Вячеслав предложил исполнительнице прогуляться, но при этом очень странно себя вел.

"Говорил что-то очень долго… Потом просто открывается эта коробочка и он спрашивает, буду ли я его женой. Я просто подняла глаза, начала нервничать и пять минут у нас разговор… Предложения вообще не ожидала. Потом через пять минут подошел его друг с букетом роз и потом уже я сказала да", - вспомнила знаменитость.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Громкой свадьбы не было, пара обменялась кольцами в кругу близких людей.

Отметим, что Анастасия уже была в отношениях, в которых ей делали предложение выйти замуж.

Бывшый певицы сейчас находится в рядах ВСУ.

Она призналась, что у них начался кризис еще до полномасштабного вторжения РФ, а уже после 24 февраля 2022 года пара решила разойтись.

 

Недавно мы рассказывали, что Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы.

Также мы писали, что популярная украинская блогерша станет мамой во второй раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
одруженнязвезды шоу-бизнеса