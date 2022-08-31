Мошенники в соцсетях предлагают "денежные выплаты": как работают схемы

В Украине снова активизировались онлайн-мошенники. Они спекулируют на денежных выплатах и выманивают данные банковских карточек украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Мошенники обещают "компенсации" и "финансовую помощь" от якобы ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и тому подобное. Преступники заявляют, что выплаты проходят "за счет конфискованных активов РФ".

В социальных сетях кибермошенники распространяют объявления и просят перейти по ссылке. Она ведет на фишинговую страницу так называемого “Единого Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств”.

На сайте украинцев просят ввести данные банковской карты, чтобы якобы получить выплату. После этого аферисты могут похитить деньги.

Фото: фейковые объявления о денежных выплатах в соцсетях (cert.gov.ua)

Как защититься от мошенников?

Украинцев просят не доверять информации от непроверенных источников. О выплатах пособий и компенсаций можно узнать из официальных сайтов госорганов. При необходимости эту информацию можно уточнить по телефону или во время личного визита.

Также граждан призывают: