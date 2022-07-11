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В Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров: как работает схема

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 13:14
В Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров: как работает схема В Киеве аферисты обманывают пенсионеров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мошенники нашли новый способ выманивать у доверчивых пенсионеров деньги во время войны.

О новой схеме развода рассказали в сообществе "Наш дом - Березняки" в Facebook.

Как работает схема развода

Так, в Днепровском районе столицы молодые люди представляются сотрудниками "Киевгаза" и собирают у пожилых людей деньги якобы на замену газопровода. Суммы требуют немаленькие - от 500 до 3000 гривен.

Также аферисты продают "установку аварийной сигнализации" на газовую плиту.

"Жительница моего дома уже пострадала на 2500 тысячи. Я не успела предупредить. Обратилась в полицию", - сообщила в группе неравнодушная киевлянка, которая сообщила об аферистах в полицию.

В "Киевгаз" подтвердили, что никаких работ в районе не проводится, тем более в выходной день. В случае, если проводятся - это бесплатно, так что никаких сборов быть не может.

Также показали фото мошенника, у него было удостоверение сотрудника на имя Игорь Бурак.

В Киевгаз подтвердили, что Игорь Бурак у них не числится и никакого отношения к компании не имеет. Будьте осторожны!

В Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров: как работает схемаМошенник представляется сотрудником Киевгаза (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Как мы ранее писали, мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев.

Кстати, ранее мы сообщали, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

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мошенническая схема
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