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Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)

Кіпр, Четвер 02 листопада 2023 08:59
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Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото) Фото: Марта Костюк вийшла заміж (instagram.com/martakostyuk)
Автор: Людмила Жукова

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж. 21-річна спортсменка сказала "так" своєму обранцю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-stories фотографа Анни Білоус.

Що відомо про весілля Марти Костюк

Судячи з геолокації на кадрах, одруження відбувалося на Кіпрі в готелі "Мінтіс".

На знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих, а також наречену у весільній сукні.

Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)

Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)Відома українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж (фото)Марта Костюк вийшла заміж на Кіпрі (instagram.com/stories/hinhanni)

Раніше спортсменка трохи говорила в інтерв'ю про своє особисте життя. Зазначалося, що ім'я обранця спортсменки - Георгій, раніше він займався тенісом. За словами Марти, її коханий - українець.

"Мій хлопець - українець, бо українці - найкращі. Це поки що все, що я можу сказати", - говорила в інтерв'ю тенісистка.

Як ми писали раніше, Лобода відповіла на чутки про своє заміжжя.

А Клопотенко нарешті розкрив правду про своє "весілля".

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Марта Костюк