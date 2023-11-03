ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: "Дуже негарно повівся"

П'ятниця 03 листопада 2023 17:47
UA EN RU
Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: "Дуже негарно повівся" Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

18-річна донька співачки Олі Полякової Марія розійшлася зі своїм бйфрендом Артутом після одного року стосунків. Дівчина зізналася, що її колишній дуже негарно повівся по відношенню до неї, саме тому вона від нього пішла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Маші для програми "Ранок у великому місті".

Маша Полякова розійшлася з бойфрендом

За словами старшої спадкоємиці артистки, хлопець зустрічався з нею через її популярність, і взагалі, почуттів до Марії у нього не було.

Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: &quot;Дуже негарно повівся&quot;

Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: &quot;Дуже негарно повівся&quot;

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Артур - це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалася і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", - поділилася Маша.

Додамо, що пара закрутила роман у минулому році, коли Маша вчилася у Лондоні. Вони часто проводили час разом і показувала спільні світлини у соцмережах.

Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: &quot;Дуже негарно повівся&quot;

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нещодавно старша донька Полякової показала себе до і після лікування акне.

Також співачка вперше розповіла про хворобу матері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Маша Полякова звезды шоу-бизнеса