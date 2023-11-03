Донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину: "Дуже негарно повівся"

18-річна донька співачки Олі Полякової Марія розійшлася зі своїм бйфрендом Артутом після одного року стосунків. Дівчина зізналася, що її колишній дуже негарно повівся по відношенню до неї, саме тому вона від нього пішла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Маші для програми "Ранок у великому місті".

Маша Полякова розійшлася з бойфрендом

За словами старшої спадкоємиці артистки, хлопець зустрічався з нею через її популярність, і взагалі, почуттів до Марії у нього не було.

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Артур - це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалася і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", - поділилася Маша.

Додамо, що пара закрутила роман у минулому році, коли Маша вчилася у Лондоні. Вони часто проводили час разом і показувала спільні світлини у соцмережах.

Маша Полякова з колишнім бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)