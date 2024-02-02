Відома українська художниця розповіла про поранення чоловіка на фронті: "Три осколки у спині"

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За словами Євгенії, її коханий зараз перебуває в лікарні. Йому зробила декілька операцій і він відновлюється.

Дмитро Гапчинський (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Дмитро зараз поранений перебуває в лікарні. Він отримав поранення ще в листопаді. У нього розірвано міною кість і три осколки в спині", - поділилася художниця.

"Йому зробили вже першу операцію у Харкові. Йому пересадили шкіру з ноги на руку. Зробили ще одну операцію в Києві і робитимуть ще третю", - додала вона.

Також Гапчинська розповіла, що військово-лікарська комісія після реабілітації буде вирішувати, чи продовжить Дмитро захищати Україну від російських окупантів на фронті, чи буде звільнений з військової служби.

"Це буде вирішувати ВЛК. Якщо руку зберуть і вона працюватиме, якщо він буде боєздатним, то далі піде воювати", - сказала живописиця.

Нагадаємо, Дмитро Гапчинський став на захист Батьківщини ще у 2014 році і пройшов АТО.

Після початку великої війни продовжив боронити рідну землю від ворогів.

Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.

У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.

Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.

Євгенія Гапчинська з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)