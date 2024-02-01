Генерал ЗСУ сказав, чи можна вірити "Миколаївському Ваньку"

Чи можна вірити інформації, яку публікує популярний серед українців Telegram-канал "Миколаївський Ваньок", знають не всі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Espreso.TV розповідає, що думає про це генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Допомога ЗСУ з окупації

Марченко - начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він керував обороною Миколаєва й опікується нині окремим загоном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який у народі ще називають "коршунами дяді Діми".

Нещодавно генерал-майор став гостем програми "Коментар" і підтвердив, що люди в окупації, які сприяють ЗСУ, - надзвичайно цінний ресурс.

"Херсонці довели не лише нашій країні, але й усьому світу, що вони не бажають бути з Росією", - наголосив він.

За словами військового, вони надають цінну інформацію, яка допомагає вражати ворога "точково та своєчасно".

"І в Криму є люди, які не хочуть, щоб там був "руський мир". Зрозуміло, що це ті, хто вимушено залишаються там, доглядаючи своїх батьків чи домівки. Вони теж допомагають, передаючи важливу нам інформацію", - розповів він.

Чи можна вірити "Миколаївському Ваньку"

На запитання співрозмовниці, чи відгукуються кримчани на заклик популярного у мережі "Миколаївського Ванька" щодо допомоги Україні, Марченко відповів ствердно.

"Так, відгукуються. У "Миколаївського Ванька" - дуже потужно розвинута мережа партизанського руху", - наголосив військовий.

Він додав, що в автора цього Telegram-каналу "є перевірені люди, які з перших днів війни допомагали та допомагають нам досі".

"Коли він ("Миколаївський Ваньок", - Ред.) надає інформацію, то їй можна вірити", - підсумував генерал-майор.

Автор каналу наголошує, що публікує виключно "власні думки" (скріншот: t.me/vanek_nikolaev)

Що відомо про "Миколаївського Ванька"

"Миколаївський Ваньок" - один з найпопулярніших серед українців Telegram-каналів. Станом на 1 лютого 2024 року він має понад 2 млн підписників.

Канал публікує інсайдерську інформацію про ракетні удари по Україні, переміщення ворожих БПЛА, збирає дані щодо переміщення та місцезнаходження військ країни-агресора (РФ), підтримує мешканців окупованих територій, закриває важливі збори на підтримку українських військових тощо.

До українців з різних регіонів автор дописів завжди звертається лагідно ("херсончата", "кримчата", "київчата") й відверто (закликає ховатися, коли загроза неминуча, а потім рекомендує відпочивати - "пісять і спать").

Хто саме ховається під псевдонімом "Миколаївський Ваньок" достеменно невідомо.

Водночас дехто припускає, буцімто до авторів (адміністраторів) цього Telegram-каналу мають відношення низка відомих в Україні осіб (керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко тощо).