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Известная украинская художница рассказала о ранении мужа на фронте: "Три осколка в спине"

Евгения Гапчинская с мужем (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Автор: Иванна Пашкевич

В конце ноября прошлого года муж известной художницы Евгении Гапчинской Дмитрий получил серьезное ранение на фронте. Живописца рассказала, как проходит лечение и восстановление ее избранника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Подробности

По словам Евгении, ее любимый сейчас находится в больнице. Ему сделали несколько операций и он восстанавливается.

Дмитрий Гапчинский (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Дмитрий сейчас раненый находится в больнице. Он получил ранение еще в ноябре. У него разорвана миной кость и три осколка в спине", - поделилась художница.

"Ему сделали уже первую операцию в Харькове. Ему пересадили кожу с ноги на руку. Сделали еще одну операцию в Киеве и будут делать еще третью", - добавила она.

Также Гапчинская рассказала, что военно-врачебная комиссия после реабилитации будет решать, продолжит ли Дмитрий защищать Украину от российских оккупантов на фронте, или будет уволен с военной службы.

"Это будет решать ВВК. Если руку соберут и она будет работать, если он будет боеспособным, то дальше пойдет воевать", - сказала живописца.

 

Напомним, Дмитрий Гапчинский стал на защиту Родины еще в 2014 году и прошел АТО.

После начала большой войны продолжил защищать родную землю от врагов.

Он, как и его жена, является художником и дизайнером.

В первые месяцы вторжения дом супругов был разграблен оккупантами.

Пара воспитывает двоих детей: старшую дочь Анастасию и сына Николая.

Евгения Гапчинская с мужем и дочкой (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Недавно генерал ВСУ сказал, можно ли верить "Николаевскому Ваньку".

Также мы рассказывали, что дом Андрея Шевченко пострадал от ударов по Киеву.

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Война в УкраинехудожницаЕвгения Гапчинская