"Нічого кримінального": Каменських "перевзулася" та вирішила не відмовлятися від пісень російською

Виконавиця Настя Каменських пояснила, чому продовжує співати свої російськомовні пісні у період повномасштабної війни в Україні. Зокрема, вона заявила, що "не бачить у цьому нічого кримінального", і робить це для прихильників, які не розуміють українську.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар співачки для програми "Ранок у великому місті".

Каменських прокоментувала повернення до своїх російських пісень

Дружина Олексія Потапенка зазначила, що має україномовну програму, але не збирається відмовлятися від старих хітів, бо "це її історія".

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю", - заявила Каменських.

"Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція і я все показую своїми діями. Я вірю, що це боти, я не вірю взагалі, що українці можуть щось таке писати", - додала вона.

У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення РФ, виконавиця мала абсолютно протилежну думку з приводу мовного питання. У своїх інтерв'ю вона підкреслювала, що більше ніколи не буде співати російською мовою.

"Чи буду я співати російською мовою? Ні!" - йшлося в одній з її категоричних заяв.

Каменських пояснила, чому співає російською (Фото: instagram.com/kamenskux)

Розвиток кар'єри за кордоном

До слова, Каменських продовжує активно будувати кар'єру за кордоном. Вона говорить, що завжди "відчувала себе інтернаціональною" та працювала як артистка не лише на одну країну.

Тим не менше, Настя підкреслює, що її позиція стосовно війни в Україні та підтримки батьківщини є незмінною, і вона продовжує нагадувати світу про війну у соцмережах та під час публічних заходів.

"Я зрозуміла, що я більше не можу переносити своє життя. Моя позиція чітка. Я дуже люблю свою країну. Я продовжую бути голосом і рупором. Я завжди була інтернаціональною. Я просто намагаюся створювати для того, щоб не зупинятися", - сказала зірка.