Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового
Популярна українська блогерка Наталі Литвин та її чоловік Олександр Куровський вперше стали батьками. У подружжя народився син.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
Наталі Литвин народила первістка
Малюк з'явився на світ 18 лютого. Народжувала блогерка в одній із лікарень Львова.
Подружжя вирішило не відтягувати і одразу показати фото хлопчика прихильникам, однак його ім’я поки тримають у секреті.
"Найважливіша зустріч нашого життя. 18.02.2023, 19:56, 3450 г, 54 см", - підписала публікацію Литвин.
Наталі Литвин з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Реакція юзерів
Фани вітають пару з поповненням у родині і бажають їхньому синочку рости здоровим.
Олександр Куровський із сином (фото: instagram.com/natalilytvyn)
- Аааааа вітаю!! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі
- Вітаємо вас з найважливішим днем
- Щирі вітання. Здоровʼячка малюку та батькам
- Вітаю ваше чудесне сімейство з поповненням
Зазначимо, що Наталя та Олександр познайомилися на одному із заходів завдяки спільним друзям.
Литвин народилася у Тернополі, а Куровський - родом з Івано-Франківська.
У серпні 2020 року пара одружилася і наразі мешкає у Львові.
Раніше ми розповідали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.
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