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Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Понеділок 19 лютого 2024 21:05
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Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового Наталі Литвин та Олександр Куровський (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярна українська блогерка Наталі Литвин та її чоловік Олександр Куровський вперше стали батьками. У подружжя народився син.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Наталі Литвин народила первістка

Малюк з'явився на світ 18 лютого. Народжувала блогерка в одній із лікарень Львова.

Подружжя вирішило не відтягувати і одразу показати фото хлопчика прихильникам, однак його ім’я поки тримають у секреті.

"Найважливіша зустріч нашого життя. 18.02.2023, 19:56, 3450 г, 54 см", - підписала публікацію Литвин.

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологовогоВідома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Наталі Литвин з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalilytvyn)

Реакція юзерів

Фани вітають пару з поповненням у родині і бажають їхньому синочку рости здоровим.

Відома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологовогоВідома українська блогерка вперше стала мамою: ніжні фото малятка з пологового

Олександр Куровський із сином (фото: instagram.com/natalilytvyn)

  • Аааааа вітаю!! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі
  • Вітаємо вас з найважливішим днем
  • Щирі вітання. Здоровʼячка малюку та батькам
  • Вітаю ваше чудесне сімейство з поповненням

Зазначимо, що Наталя та Олександр познайомилися на одному із заходів завдяки спільним друзям.

Литвин народилася у Тернополі, а Куровський - родом з Івано-Франківська.

У серпні 2020 року пара одружилася і наразі мешкає у Львові.

Раніше ми розповідали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.

Також ми писали, що Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге.

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