Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Популярная украинская блогерша Натали Литвин и ее муж Александр Куровский впервые стали родителями. У супругов родился сын.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Натали Литвин родила первенца

Малыш появился на свет 18 февраля. Рожала блогерша в одной из больниц Львова.

Супруги решили не оттягивать и сразу показать фото мальчика поклонникам, однако его имя пока держат в секрете.

"Самая важная встреча нашей жизни. 18.02.2023, 19:56, 3450 г, 54 см", - подписала публикацию Литвин.

Натали Литвин с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)

Реакция юзеров

Фаны поздравляют пару с пополнением в семье и желают их сынишке расти здоровым.

Александр Куровский с сыном (фото: instagram.com/natalilytvyn)

Аааааа вітаю!! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі

Вітаємо вас з найважливішим днем

Щирі вітання. Здоровʼячка малюку та батькам

Вітаю ваше чудесне сімейство з поповненням

Отметим, что Наталья и Александр познакомились на одном из мероприятий благодаря общим друзьям.

Литвин родилась в Тернополе, а Куровский - родом из Ивано-Франковска.

В августе 2020 года пара поженилась и сейчас живет во Львове.