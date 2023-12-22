Відома українська акторка змінила прізвище і назвала причину

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У своїх соцмережах артистка поділилась фото свіжого документу і заявила, що повернула собі дівоче прізвище.

Антоніна Хижняк отримала новий паспорт (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Прощавайте, старі паспорти! Привіт, знову моє рідне прізвище! Хочу відзначити для себе дату 15 грудня 2023 року. День, коли я офіційно повернула собі дівоче прізвище Хижняк. Навіть не очікувала, що це виявиться наскільки важливим і потужним моментом, я просто плакала і стрибала від щастя!" - розповіла актриса.

За словами Антоніни, для вирішення цього питання вона пройшла купу інстанцій, разом із судами, архівами, ЦНАПами, ДРАЦСами, поліцією, податковими ти іншими.

Також Хижняк висловила подяку усім, хто допоміг їй здійснити бажане.

Нагадаємо, зірка була одружена з Андрієм Якушевим, якому вона народила сина Максима.

Антоніна Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)

Однак шлюб протривав недовго - незабаром після весілля пара розлучилася.

У 2020 році Антоніна закрутила роман зі своїм колегою по серіалу "Слід" Олександром Боднаром.

Антоніна Хижняк з Олександром Бондаром (фото: instagram.com/tonya_actress)

Через декілька місяців після початку стосунків вони вже жили разом з сином артистки.

А нещодавно знаменитість зізналася, що вони з Олександром більше не разом. Причиною розриву стала криза, з якою пара не змогла впоратись.