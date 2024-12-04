Відома українська акторка заявила про готовність піти на фронт: "Спілкуюся із військовими"

Справа в тому, що дівчина з перших днів війни займається волонтерством. Однак вона не заперечує, що, якщо потрібно буде, піде захищати нашу країну зі зброєю в руках.

"Такі думки є, я спілкуюся з військовими на цю тему, але це не означає, що я вже завтра готова піти. Потроху готуюся, навчаюся. Пройшла заняття з надання першої медичної допомоги. Незабаром, сподіваюся, у мене буде заняття з тактичної медицини, з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси", - зазначила Пустовіт.

Також вона зазначила, що українська армія поки що не готова до масової мобілізації жінок.

"У нас справді велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок, на мою думку", - розповіла актриса.

Пустовіт наголосила, що в армії вона могла б керувати дронами.

"Навряд чи з мене вийде класний боєць-штурмовик або бойовий медик. Можливо, я могла б керувати дронами. А поки що єдине, що я можу робити завдяки медійності - закривати потреби підрозділів", - наголосила вона.

Зауважимо, що коханий Пустовіт зараз також захищає Україну на фронті.

Анастасія Пустовіт (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Що відомо про Анастасію Пустовіт

Пустовіт народилася 1994 року в Скадовську Херсонської області.

Батько - міліціонер, мати - косметолог.

У 1996 році родина переїхала до селища Немішаєве Бородянського району Київської області.

У 2018 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого (курс Дмитра Богомазова).

З того ж року - в акторському складі Київського академічного театру драми та комедії на Лівому березі.

З 2017 року знімається у кіно. Першими роботами були епізоди у стрічках "Пташка співоча" (Аріна) та "Підкидьки-2" (Світлана Писарюк). У 2018 році зіграла головну роль Лариси у соціальній драмі Марисі Нікітюк "Коли падають дерева". Наступною головною роллю стала Катя у 95-серійному серіалі "Таємниці".

Акторка зараз (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)