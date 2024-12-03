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Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українців

Вівторок 03 грудня 2024 13:45
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Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українців Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український хореограф та зірка "Танців із зірками" Дмитро Дікусар вперше за декілька місяців опублікував у мережі нове фото та звернувся до підписників із важливим повідомленням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Думи мої, думи… Не буду багато писати, бо знову назвуть "разжигателем межнациональной розни" і видалять пост. Просто нагадую, що ми одне ціле, я люблю вас, і цього нікому не змінити, мої сміливі та сильні українці. Наше сонце сходить!" - зазначив у публікації хореограф та військовослужбовець.

Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українцівНове фото Дмитра Дікусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Зазначимо, що Дікусар рідко виходить на зв'язок зі своїми фоловерами. Остання його публікація була у день його народження - 24 жовтня. Проте, зважаючи на все, Instagram видалив його пост за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Як відреагували у мережі

Фоловери Дмитра відразу почали коментувати публікацію. Багато хто дякує за його позицію і те, що він робить для України:

  • "Дмитро. Пишаємося тобою!" - зазначив телеведучий Юрій Горбунов
  • "Бережи себе, пишаємося!" - написала дружина Анатолія Анатоліча Юла
  • "Дякую, друже. Бережи себе", - зазначив хореограф Євген Кот
  • "Слава Богу, дали про себе знати. Багато хто переживає за вас. Ви мужня і цілісна людина, талановита і красива. Дай вам Бог усіх благ, сил, здоров'я та удачі! Дякую за те, що ви робите. Ті ж слова подяки вашим побратимам від нас, українців, чиї ду..и ви захищаєте"
  • "Просто дякую"
  • "Низко кланяюся і дякую за вашу мужність та захист".

Зазначимо, що Дікусар із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Вже 2 березня 2022 року він написав, що став солдатом.

Де саме він служить і чим займається, хореограф не розповідає. Він аргументує таке рішення тим, що на війні він не публічна особистість, а проста людина.

У жовтні 2023 року він уперше взяв офіційну відпустку, щоб вирішити проблеми зі здоров'ям. Як зазначив Дікусар, він мав давню травму.

Дмитро Дікусар на фронті. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок і звернувся до українців

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Раніше актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час з'явився у Києві.

Також відомий український актор Геннадій Попенко отримав серйозну травму під час служби у ЗСУ.

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