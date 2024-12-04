Известная украинская актриса заявила о готовности пойти на фронт: "Общаюсь с военными"

Дело в том, что девушка с первых дней войны занимается волонтерством. Однако она не отрицает, что если нужно будет, пойдет защищать нашу страну с оружием в руках.

"Такие мысли есть, я общаюсь с военными по этой теме, но это не значит, что я уже завтра готова уйти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятие по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине, с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы", - отметила Пустовит.

Также она отметила, что украинская армия пока не готова к массовой мобилизации женщин.

"У нас действительно большое количество женщин воюет, но армия не особенно готова к глобальной мобилизации именно женщин, по моему мнению", - рассказала актриса.

Пустовит отметила, что в армии она могла бы управлять дронами.

"Вряд ли из меня выйдет классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я бы могла управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности - закрывать потребности подразделений", - подчеркнула она.

Отметим, что возлюбленный Пустовит сейчас тоже защищает Украину на фронте.

Анастасия Пустовит (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Что известно про Анастасию Пустовит

Пустовит родилась в 1994 году в Скадовске Херсонской области.

Отец - милиционер, мать - косметолог.

В 1996 году семья переехала в поселок Немешаево Бородянского района Киевской области.

В 2018 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (курс Дмитрия Богомазова).

С того же года - в актерском составе Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу.

С 2017 года снимается в кино. Первыми работами были эпизоды в лентах "Пташка співоча" (Арина) и "Підкидьки-2" (Светлана Писарюк). В 2018 году сыграла главную роль Ларисы в социальной драме Марисе Никитюк "Коли падають дерева". Следующей главной ролью стала Катя в 95-серийном сериале "Таємниці".

Актриса сейчас (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)