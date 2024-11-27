Зірка українських серіалів розповіла про чоловіка-актора: "Призвали до ЗСУ"

Українська акторка театру та кіно Катерина Вишнева, яка відверто розповіла про співпрацю з російськими акторами , зізналася, що її чоловік, актор Молодого театру Олег Москаленко, після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт захищати нашу країну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю виданню Oboz.ua.

Вона зазначила, що після початку війни чоловік довгий час підробляв у різних галузях, а потім його призвали.

"Чоловік пробував якийсь час таксувати, але не складалося. Робив ремонти, працював у волонтерському центрі, на складах, хотів навіть влаштуватися охоронцем - але все це було якось невдало. Згодом його друзі відкрили кафе, він відбудовував його разом із ними, там і залишився працювати. 5 липня 2023 року його призвали в ЗСУ. Він завжди казав: "Якщо прийде повістка, піду". Так і сталося", - зазначила Вишнева.

Жодних подробиць, де служить її чоловік, вона не стала розкривати з метою безпеки.

"Я не можу розповісти, де він зараз перебуває. Скажімо так, маю з ним зв'язок, навіть бачимося раз на два місяці. Ось зустрілися у Полтаві", - зауважила актриса.

Також вона розповіла, що свій досвід як дружини військового виклала у п'єсі.

"Я написала п'єсу про дружин військових. Про те, що болить. Тому що зараз сама дружина військового. Її відібрали на фестиваль сучасних театральних вистав", - розповіла актриса.

Акторка Катерина Вишнева (фото: instagram.com/viviwenka)

Хто такий Олег Москаленко

Москаленко народився 1989 року в місті Жагань (Польща), де мешкали батьки.

Дитинство та юність провів у Черкаській області. Під час навчання у школі мріяв бути програмістом, а після його закінчення працював торговим агентом, продавцем у Макдональдсі, баристою у кафе.

У 2014 році закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно".

З 2015 року - актор київського Молодого театру.

У кіно почав зніматися у 2014 році, але популярність прийшла, коли зіграв головну роль у фільмі "Дике поле" - екранізації одного з найуспішніших романів культового українського письменника Сергія Жадана. Тоді актора називали секс-символом українського кіно.

Олег Москаленко (фото: kino-teatr.ru)