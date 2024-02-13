Відома українська акторка відверто зізналася, чому досі не стала мамою

Віталіна Біблів про материнство

Так, знаменитість досі тримає своє особисте життя за сімома замками. Зокрема, вона відмовляється коментувати її стосунки із чоловіком.

Однак на питання про те, чи планує Біблів стати мамою, акторка зізнається: стосовно цього у неї відчуття доволі нестабільне, і вона боїться народжувати, адже в країні йде війна.

"Стосовно дітей у мене відчуття доволі нестабільне. Саме зараз я боюся народжувати дітей. Я не знаю що на них чекає. І саме цей фактор війни він трохи мене… Я боюся", - поділилася знаменитість.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"А що якщо раптом? Якщо я можу захистити цю ненароджену дитину - такі мої думки останні два місяці - то може, варто й не народжувати її", - додала Віталіна.

Також зірка "Будиночку на щастя" не приховує, що у неї виникають думки про усиновлення дитини. Вони з’явилися в акторки ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Зараз дуже багато дітей без батьків, яким ти можеш бути мамою. Я думала про це (усиновлення - прим. ред.) ще до початку вторгнення. Як була маленькою, то мріяла мати велику сім'ю і семеро дітей", - розповіла артистка.

"Я дуже багато сил віддала будучи дитячим аніматором. А там як бог дасть. Якщо дасть, то звичайно будемо народжувати", - підсумувала Біблів.