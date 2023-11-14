Відома українська акторка офіційно змінила ім’я та прізвище і пояснила чому

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для видання OBOZREVATEL.

Віталіна Біблів змінила ім’я та прізвище

За словами акторки, через русифікацію її спочатку записали як Віту Бібліву.

Однак у 16 років, коли прийшов час отримувати паспорт, вона і вирішила змінити ім’я та прізвище.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища повинні закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені - ні. Я всю ту дурість виправила, і з 16 років - Віталіна Біблів", - говорить актриса.

Також знаменитість розповіла, як родина обирала їй це ім’я.

Родичі зірки "Будиночку на щастя" вирішили використати метод випадковості, обравши серед папірців з іменами лише один.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Родичі вирішували, як мене назвати, колективно. У батьків картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли. А коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі - Вікою, Вітою", - додала Біблів.