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Відома українська акторка офіційно змінила ім’я та прізвище і пояснила чому

Вівторок 14 листопада 2023 17:52
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Відома українська акторка офіційно змінила ім’я та прізвище і пояснила чому Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Віталіна Біблів зізналася, що офіційно змінила ім’я та прізвище.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для видання OBOZREVATEL.

Віталіна Біблів змінила ім’я та прізвище

За словами акторки, через русифікацію її спочатку записали як Віту Бібліву.

Однак у 16 років, коли прийшов час отримувати паспорт, вона і вирішила змінити ім’я та прізвище.

Відома українська акторка офіційно змінила ім’я та прізвище і пояснила чому

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища повинні закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені - ні. Я всю ту дурість виправила, і з 16 років - Віталіна Біблів", - говорить актриса.

Також знаменитість розповіла, як родина обирала їй це ім’я.

Родичі зірки "Будиночку на щастя" вирішили використати метод випадковості, обравши серед папірців з іменами лише один.

Відома українська акторка офіційно змінила ім’я та прізвище і пояснила чому

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Родичі вирішували, як мене назвати, колективно. У батьків картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли. А коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі - Вікою, Вітою", - додала Біблів.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів розповіла про родичів з Росії, які підтримують війну.

Також ми писали, що співачка Alyosha змінила псевдонім.

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