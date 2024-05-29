Відома українська акторка показала чарівний образ з корсетом та незвичними стрілками на очах

Анастасія Цимбалару показала новий образ

Анастасія за останній час приміряла на себе багато цікавих образів, які допомагають їй розривати себе з різних сторін. Таким чином жінка доводить, що можна і потрібно ходити на фотосесії, адже саме таким чином ми можемо бути різними й доводити собі, що ми красиві та різносторонні.

Так, Цимбалару в крайній фотосесії постала у дуже цікавому образі, який розкриває її сувору сексуальність. Настя зробила дуже яскравий макіяж, який підкреслив великі зелені очі акторки. Саме завдяки стрілкам знизу і зверху Настя змогла зробити підступний погляд.

Анастасія Цимбалару у новій зйомці (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Макіяж дійсно може зробити з однієї жінки дуже різних жінок. Можливо, це звучить трохи дивно, але врешті-решт, так і є.

Свій макіяж Анастасія доповнила білою сукнею з тонкими зав’язками та чорним корсетом, який підкреслює талію та бюст акторки.

Також Цимбалару вирішила не акцентувати увагу на манікюрі й залишила їх без покриття. А ось волосся вона зібрала в оригінальний пучок та залишила чубчик спадати на обличчя з двох сторін.