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Известная украинская актриса показала волшебный образ с корсетом и необычными стрелками на глазах

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлия Любченко

Анастасия Цимбалару - известная украинская актриса, которая любит примерить на себя разнообразные образы, чем поражает подписчиков.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Анастасии.

Анастасия Цимбалару показала новый образ

Анастасия за последнее время примеряла на себя много интересных образов, помогающих ей разрывать себя с разных сторон. Таким образом, женщина доказывает, что можно и нужно ходить на фотосессии, ведь именно таким образом мы можем быть разными и доказывать себе, что мы красивые и разносторонние.

Так, Цимбалару в крайней фотосессии предстала в очень интересном образе, раскрывающем ее суровую сексуальность. Настя сделала очень яркий макияж, который подчеркнул большие зеленые глаза актрисы. Именно благодаря стрелкам снизу и сверху Настя смогла сделать коварный взгляд.

Анастасия Цимбалару в новой съемке (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Макияж действительно может сделать из одной женщины очень разных женщин. Возможно, это звучит немного странно, но в конце концов так и есть.

Свой макияж Анастасия дополнила белым платьем с тонкими завязками и черным корсетом, подчеркивающим талию и бюст актрисы.

Также Цимбалару решила не акцентировать внимание на маникюре и оставила без покрытия. А вот волосы она собрала в оригинальный пучок и оставила челку спадать на лицо с двух сторон.

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