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Зірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукні

Четвер 23 травня 2024 08:15
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Зірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукні Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлія Любченко

Анастасія Цимбалару - відома українська акторка, яка останнім часом доволі часто демонструє цікаві та жіночні образи, і крайній - не став виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Анастасія Цимбалару показала звабливі фото у міні-сукні

Анастасія молода і дуже талановита акторка, яка з моменту свого розлучення, почала активно прокачувати свою жіночність та робити фотосесії, а саме вони допомагають жінкам розкривати себе з різних сторін, дивитися на себе по-новому і ставати більш впевненими у собі, своїй красі та унікальності.

Настя, можливо, також пропрацьовує певні питання, але робить це дуже елегантно та естетично. Так, у крайній фотосесії акторка постала у червоній міні-сукні з цікавим поясом, а високою горловиною.

Варто сказати, що образ головної героїні серіалу “Жіночий лікар. Нове життя”, доволі простий, але він має яскравий колір - червоний. А це колір пристрасті, впевненості, запалу та сексуальності.

"Якщо сумніваєтеся, одягайте червоне", - пише під звабливими фото акторка.

Зірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукніЗірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукні

Анастасія Цимбалару у сміливому образі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

І в цьому дійсно є частка правди, адже червоний додає жінкам шарму та розкоші й може зробити будь-який образ більш цікавим та привабливим.

Також свій образ Настя доповнила легким макіяжем та локонами.

Раніше ми розповідали, як Анастасія Цимбалару показала свою нову сторону завдяки фотосесії.

Також дивіться, як відома українська акторка постала у сміливому образі.

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