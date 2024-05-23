Зірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукні

Анастасія Цимбалару - відома українська акторка, яка останнім часом доволі часто демонструє цікаві та жіночні образи, і крайній - не став виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис акторки.

Анастасія Цимбалару показала звабливі фото у міні-сукні

Анастасія молода і дуже талановита акторка, яка з моменту свого розлучення, почала активно прокачувати свою жіночність та робити фотосесії, а саме вони допомагають жінкам розкривати себе з різних сторін, дивитися на себе по-новому і ставати більш впевненими у собі, своїй красі та унікальності.

Настя, можливо, також пропрацьовує певні питання, але робить це дуже елегантно та естетично. Так, у крайній фотосесії акторка постала у червоній міні-сукні з цікавим поясом, а високою горловиною.

Варто сказати, що образ головної героїні серіалу “Жіночий лікар. Нове життя”, доволі простий, але він має яскравий колір - червоний. А це колір пристрасті, впевненості, запалу та сексуальності.

"Якщо сумніваєтеся, одягайте червоне", - пише під звабливими фото акторка.

Анастасія Цимбалару у сміливому образі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

І в цьому дійсно є частка правди, адже червоний додає жінкам шарму та розкоші й може зробити будь-який образ більш цікавим та привабливим.

Також свій образ Настя доповнила легким макіяжем та локонами.