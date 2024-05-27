Відома українська акторка поєднала трендову спідницю з класичним светром: ось, що вийшло

Катерина Кузнєцова - відома українська акторка, яка наразі відпочиває за кордоном та демонструє цікаві образи.

Про те, як Катя поєднала довгу спідницю зі светром, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис акторки.

Катерина Кузнєцова показала, як носити спідницю зі светром

Катерину можна сміливо назвати модницею, оскільки кожне її вбрання викликає захват та змушує дівчат приміряти схожі образи.

Оскільки Кузнєцова має чудову фігуру - вона худенька, доволі висока та має витонченість, їй пасує майже кожен образ, який вона приміряє на себе.

Кузнєцова носить різні стилі, це і класика, тобто, сукні, костюми, спідниці, піджаки, кардигани, різні кофтинки, футболки, майки, гольфики тощо.

Але ще й любить іноді приміряти на себе змішані стилі, наприклад, цього разу Катя на відпочинку в Іспанії, вирішила прогулятися в цікавому вбранні, яке з першого погляду є не зовсім класичним.

Жінка вибрала довгу молочну спідницю, яка на фотографіях трошки задрана на верх та відкриває її засмаглі ніжки, а також бежевий светр з розрізами на боках, який доповнила коричневим поясом з маленькою сумкою та босоніжками з переплетами такого ж кольору.

Катерина Кузнєцова у стильному образі (фото: instagram.com/katykino)

Цілком образ Катерини виглядає цікаво та дуже стильно, адже кольори між собою чудово поєднуються та мають дуже жіночний вигляд.

Також свій лук акторка доповнила сонцезахисними окулярами та зробила хвіст, який згодом переплела у гульку.