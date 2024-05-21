Відома українська акторка показала, як поєднати тренди цього сезону в італійському стилі (фото)

Катерина Кузнецова відома українська акторка, яка має цікаву та дуже красиву зовнішність і фігуру, на якій весь одяг виглядає гарно.

Про те, як Катерина поєднала трендові речі в італійському стилі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис акторки.

Катерина Кузнецова показала як стилізувати трендові речі

Катерина дуже модна жінка, її стиль - це жіночний, вона завжди ніжна, одягнена в акуратні та красиві речі, які роблять її ще більш тендітною. Це, зазвичай, сукні, спідниці, романтичні костюми, короткі шорти, кофтинки.

Та іноді Катя стилізує класику з кежуал стилем, як, наприклад, її крайній лук, який складається з коротких джинсових шортів світло-сірого кольору, білої класичної майки, трендової жилетки молочного кольору та сорочки у клітинку коричнево-бежевих відтінках.

Але родзинкою цього образу є молочний капелюх українського виробництва, яким у Кузнєцової дуже активно цікавляться італійки та роблять компліменти.

Катерина Кузнєцова у стильному образі (фото: instagram.com/katykino)

А він дійсно дуже стильно та цікаво доповнює образ, особливо у поєднанні з окулярами та речами, які одягнула Катя.

"Отримала так багато компліментів від іспанських жінок і не тільки всі питали за мій капелюх і я з такою гордістю говорила, що це ви "by_n_shop". Дівчата, обирайте українське", - підписує свої яскраві знімки українська акторка.

Катерина Кузнєцова у стильному образі (фото: instagram.com/katykino)